Joan Collins słynie z wygłaszania stanowczych i nierzadko kontrowersyjnych opinii. Legendarna aktorka tym razem postanowiła zabrać głos w sprawie tzw. kultury unieważniania - zjawiska kulturowego, które od pewnego czasu jest przedmiotem licznych dyskusji i badań. W skrócie polega ono na wykluczaniu z dyskursu publicznego osób głoszących poglądy sprzeczne z zasadami poprawności politycznej.

Kultura unieważniania

"Ofiarami" cancel culture padają więc m.in. artyści i twórcy, dopuszczający się w życiu prywatnym niegodziwych czynów lub tacy, których przyłapano na rasistowskich, seksistowskich albo homofobicznych komentarzach. Dość wspomnieć reżyserów Woody'ego Allena i Romana Polańskiego czy kontrowersyjne wypowiedzi autorki "Harry'ego Pottera", J. K. Rowling .

Co ciekawe, według gwiazdy "Dynastii" na potępienie zasługują nie ci, którzy mają na koncie dyskryminujące wypowiedzi lub nawet przestępstwa, lecz osoby, które wspomniane uchybienia punktują, a w konsekwencji dążą do bojkotu twórczości takich osób. Zdaniem 88-letniej Collins, skomplikowana w istocie dyskusja na temat kultury unieważniania i jej konsekwencji sprowadza się do wolności słowa i cenzury.

"Myślę, że to tragiczne, że ludzie mogą zostać unieważnieni, usunięci z życia publicznego za posiadanie opinii przeciwnej do tej, która jest obecnie modna. To po prostu kneblowanie ust, zamykanie ciekawych rozmów. Dlaczego wszyscy mieliby mieć te same odczucia i opinie na różne tematy? To byłoby doprawdy potwornie nudne" - zawyrokowała aktorka goszcząc w programie "Woman’s Hour", wyemitowanym na antenie BBC Radio 4.

W rozmowie pojawił się również wątek Chrisa Notha , gwiazdora serialu "Seks w wielkim mieście", który został niedawno oskarżony przez kilka kobiet o gwałty. Wskutek zarzutów natychmiast usunięto go z reklamy firmy Peloton, a także wyrzucono z serialu "Agentka McCall".



Biorąc pod uwagę wcześniejszą wypowiedź Collins nie powinien zdumiewać fakt, iż gwiazda ani myśli stawać po stronie ofiar kolegi po fachu, które opowiedziały o swojej traumie.

"Znam go, dlatego nie zamierzam go osądzać. Kto wie, kim tak naprawdę są te kobiety? W wyniku tych oskarżeń jego kariera legła w gruzach" - skwitowała aktorka.



Zupełnie inaczej zareagowały tymczasem partnerujące Nothowi na ekranie gwiazdy "Seksu w wielkim mieście" i kontynuacji serialu zatytułowanej "I tak po prostu". Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis wystosowały oświadczenie, w którym wyraziły wsparcie wobec domniemanych ofiar aktora. Sam Noth konsekwentnie zaprzecza stawianym mu zarzutom.

