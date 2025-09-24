Jest kolejna część kultowej serii. Co nas czeka? Więcej magii!

"Iluzja 3": Trzecia część uwielbianej serii

Lewitujący przedmiot. Znikająca moneta. Wybranie karty z talii. Przedmiot w pudełku, który nagle znika albo staje się czymś innym. Królik w kapeluszu. Dla Jeźdźców takie triki są passe. Oni są bardziej zuchwali. Wolą, będąc w Las Vegas, okraść bank w Paryżu i przelać pieniądze na konta osób, siedzących na widowni. Albo ukraść chip, używając do tego karty z talii. Albo zniknąć w strugach deszczu.

Teraz w nowym składzie skupią się na napadzie, którego celem jest kradzież największego na świecie diamentu z rąk potężnego syndykatu przestępczego. Rosamund Pike wcieli się w główną antagonistkę, matriarchinię rodziny przestępczej, Veronikę Vanderberg.

Reklama

"Ona jest po prostu przerażająca. Upiorna i zabawna" - mówił o niej Jesse Eisenberg w rozmowie z Entertainment Weekly.

Pierwsze dwie części serii zaczarowały widzów na całym świecie, zbierając świetne recenzje. "Iluzja 3" to spektakl pełen zaskoczeń, w którym każda scena będzie działała jak kolejny trik - odwraca uwagę, myli tropy i nagle odkrywa rozwiązanie, które wprawia w osłupienie. To będzie kino, które nie tylko zaproponuje świetną rozrywkę, ale przypomni, że im dokładniej się przyglądasz tym mniej dostrzegasz.

"Iluzja 3": O filmie

Legendarni Czterej Jeźdźcy łączą siły z grupą młodych, zbuntowanych iluzjonistów, by dokonać zuchwałej kradzieży bezcennego diamentu i pokrzyżować szyki międzynarodowej organizacji przestępczej.