Jerzy Stuhr przerywa milczenie po wypadku. "Nikomu nic nie zrobiłem"

Wiadomości

Od kilku dni nie milkną echa wypadku spowodowanego przez Jerzego Stuhra. We wtorek wieczorem aktor opublikował oświadczenie i do tej pory nie komentował zdarzenia. Teraz jednak przerwał milczenie i w rozmowie z tabloidem odniósł się do całej sprawy. "Niech pani od razu wyroku na mnie nie wydaje" - poprosił dziennikarkę.

Zdjęcie Jerzy Stuhr / Marek Lasyk / Reporter