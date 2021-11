​Jeremy Renner: Dlaczego chciał zerwać kontrakt z Marvelem?

W postać Hawkeye'a Jeremy Renner wciela się od 2011 r., od kiedy pojawił się w filmie "Thor" . Dwa lata później urodziła się jego córka, Ava, która do tej pory pozostaje jego jedynym dzieckiem. Aktor chciał z nią spędzać jak najwięcej czasu, problemem było jednak to, że dziewczynka wraz ze swoją matką, ówczesną żoną Rennera, modelką Sonnią Pacheco mieszkały w Los Angeles, podczas gdy zdjęcia do filmów o superbohaterach realizowano w Londynie. Jednak aktor stanął na głowie, by nie umknęły mu cenne chwile jej niemowlęctwa.



Jeremy Renner: Córka ważniejsza niż rola

Jak wyznał w swoim ostatnim wywiadzie magazynowi "Men's Health", przez 18 miesięcy co weekend latał z Londynu do Los Angeles, by spędzić ze swoją pociechą choćby kilka godzin. "Nauczyło mnie to, jak mieć jaja, by powiedzieć: 'Odpie... się wszyscy. To mój czas z moją córką'" - wspomina.



Kiedy dostał ostrzeżenie, że może zostać zwolniony przez Marvela, oznajmił szefom studia: "Dobra, obsadźcie w tej roli kogoś innego. Ja będę tu z córką". Filmowcy osiągnęli jednak kompromis z Rennerem. By jednak uniknąć nieporozumień, aktor od lat dba o to, by w jego kontraktach, była wzmianka o wolnych weekendach, tak by miał czas dla córki. Mimo jego troski o życie rodzinne, aktorowi nie udało się utrzymać małżeństwa - do rozwodu z Sonnią Pacheco doszło w 2015 roku.

O wiele dłuższy "staż" aktor ma jako odtwórca roli Hawkeye. Teraz jego bohater doczekał się poświęconego sobie serialu. 24 listopada 2021 r. w serwisie Disney+ zadebiutuje produkcja "Hawkeye". Co warte wspomnienia, jedną z drugoplanowych ról w serialu zagrał Piotr Adamczyk , który wcielił się w gangstera rosyjskiego pochodzenia.

Wideo "Hawkeye": Official Trailer

