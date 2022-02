Urodzona 5 lutego 1962 roku amerykańska aktorka jest córką scenarzystki Barbary Turner i aktora Vica Morrowa. Dzięki swym rodzicom od dziecka bywała na planach filmowych. W wieku 14 lat uczęszczała na wykłady prowadzone przez legendarnego nauczyciela aktorstwa Lee Strasberga.

Jennifer Jason Leigh debiutowała na dużym ekranie w 1981 roku w horrorze "Eyes of a Stranger". Rok później wystąpiła w młodzieżowym komediodramacie "Beztroskie lata w Ridgemont High" w roli nastolatki z niechcianą ciążą. W następnych latach zagrała m.in. w thrillerze "Autostopowicz" (1986) oraz dramacie "Piekielny Brooklyn" (1989).



Jennifer Jason Leigh: Przełom w karierze

Na początku lat 90. głośno zrobiło się o jej roli psychopatki w "Sublokatorce" (1992). Film okazał się niespodziewanym hitem kasowym, a Leigh otrzymała za niego nagrodę MTV dla najlepszego złoczyńcy. W 1993 roku znalazła się w gwiazdorskiej obsadzie nowelowego filmu Roberta Altmana "Na skróty". Rok później wcieliła się w pisarkę Dorothy Parker w filmie "Pani Parker i krąg jej przyjaciół", za który otrzymała nominację do Złotego Globu oraz kilku innych wyróżnień. Z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się także jej rola w "Georgii" (1995).

Zdjęcie Jennifer Jason Leigh w 1997 roku / PHOTOlink/Everett Collection/East News / East News

W kolejnych latach zagrała m.in. w filmach Agnieszki Holland ("Plac Waszyngtona"), Davida Cronenberga ("eXistenZ") i Sama Mendesa ("Droga do zatracenia"). Wystąpiła także w dwóch filmach swego ówczesnego partnera, Noaha Baumbacha: "Margot jedzie na ślub" (2007) oraz "Greenberg" (2010).

Zdjęcie Jennifer Jason Leigh w "eXistenZ" / East News

W roku 2015 udzieliła swego głosu w animacji poklatkowej dla dorosłych "Anomalisa" Charliego Kaufmana oraz wystąpiła w westernie "Nienawistna ósemka" Quentina Tarantino. Obie produkcje spotkały się ze świetnym przyjęciem krytyki, a Leigh otrzymała za nie liczne nominacje do kolejnych wyróżnień, między innymi Złotego Globu i nagrody BAFTA.

"Nienawistna ósemka": Mistrzowska rola Jennifer Jason Leigh

W "Nienawistnej ósemce" Jennifer Jason Leigh gra jedyną kobiecą rolę - wciela się w Daisy Domergue, pyskatą przestępczynię na stałe przykutą do bezwzględnego łowcy nagród Johna Rutha (Kurt Russell). Aktorka podkreślała wtedy, że to był najlepszy moment w jej karierze.

Obsadziłem aktorów, którzy triumfy święcili w latach 90. - Rotha, Madsena, Russella. Jennifer też wtedy zaczynała grać i robiła duże wrażenie. Jest naprawdę dobra i potrafi kilka rzeczy, które inni tylko grają. Na przykład krzyknąć, jakby ją mordowano komplementował aktorkę w jednym z wywiadów Tarantino.

Aktorka, zapytana o to, jak to jest być jedyną kobietą na planie, opowiedziała o swoich doświadczeniach.



Dobrze się bawiłam, co więcej, dzięki temu doświadczeniu dowiedziałam się więcej o męskiej naturze. Oni wszyscy są świetnymi facetami, każdy z nich ma niesamowity talent i opowiada wspaniałe historie. Jako jedyna kobieta bałam się, że będę wykluczona z towarzystwa. Ale tak się nie stało, czułam się bardzo chciana i kochana. To był najlepszy plan filmowy, na którym pracowałam powiedziała Jennifer Jason Leigh.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nienawistna ósemka" [trailer] materiały dystrybutora

W filmie nie brakuje wyglądających realistycznie scen, w których bohaterka grana przez Leigh jest bita. W wywiadzie zapytano ją wtedy, czy nie obawiała się takich ujęć.

Byłam w dobrych rękach. Gdyby to był jakikolwiek inny aktor, mogłabym się wzdrygnąć albo zawahać, albo zepsuć ujęcie reagując wcześniej niż powinnam. Ale nie musiałam się o to martwić, bo wiedziałam, że Kurt na pewno mnie nie uderzy [...]. Grałam scenę i wiedziałam, że nie muszę myśleć o momencie bicia, mogłam skupić się na graniu i odpowiednim reagowaniu. To pozwoliło mi lepiej wczuć się w rolę Daisy. Ponieważ ja się nie bałam, Daisy się nie bała. Nie udałoby mi się to, gdybym grała z kimś, kto jest narwany albo impulsywny, albo nie umie kontrolować złości, kiedy zbytnio wczuwa się w scenę. Pracowałam z świetnymi aktorami, którzy są moimi dobrymi przyjaciółmi, ale nie potrafią dobrze udawać policzkowania podkreśliła.

Zdjęcie Jennifer Jason Leigh w filmie "Nienawistna ósemka" / Everett Collection / East News

Jennifer Jason Leigh: Co robi dziś?

W ostatnich latach aktorka wystąpiła w takich produkcjach, jak: "Morgan" (2016), "Amityville: Przebudzenie" (2017), "Anihilacja" (2018), "Kobieta w oknie" (2021).

W pamięci widzów najpewniej jednak najbardziej utkwiła jej kreacja Elsy Gardner w popularnym serialu "Atypowy" (2017-2021).

Zdjęcie Keir Gilchrist i Jennifer Jason Leigh w serialu "Atypowy" / Beth Dubber/Netflix/Everett Collection/East News / East News

Zdjęcie Jennifer Jason Leigh na premierze filmu "Anihilacja" (2018) / Jordan Strauss/Invision/AP / East News

