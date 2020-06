Jennifer Hudson jako Aretha Franklin w zwiastunie filmu „Respect”

Poświęcony artystce nazywanej „Królową soulu” film biograficzny „Respect” trafi do amerykańskich kin na Boże Narodzenie tego roku. W roli Arethy Franklin wystąpi w nim Jennifer Hudson. Podczas rozdania nagród BET Awards (nagrody przyznawane od 2001 roku przez amerykańską telewizję BET – Black Entertainment Television) zaprezentowany został zwiastun nadchodzącego filmu.

Jennifer Hudson jako Aretha Franklin na plakacie filmu „Respect” /materiały prasowe

Pierwotnie "Respect" miał pojawić się w kinach w sierpniu tego roku. Pandemia COVID-19 sprawiła jednak, że datę premiery filmu przesunięto. W Boże Narodzenie film wyreżyserowany przez Liesl Tommy trafi do ograniczonej liczby kin w USA. W normalnej dystrybucji kinowej będzie od 15 stycznia.



Tytuł filmu "Respect" zapożyczony został z kultowego przeboju Arethy Franklin. Właśnie od niego zaczyna się zwiastun filmu Liesl Tommy. Produkcja opowie o karierze czarnoskórej wokalistki, która rozpoczęła przygodę z muzyką od występów w chórze kościoła, którego pastorem był jej ojciec. Zmarła w 2018 roku Franklin była powszechnie uznawana za jedną z najbardziej legendarnych wokalistek wszech czasów. Artystka brała udział w produkcji filmu.



Obok Jennifer Hudson, która swoją karierę rozpoczęła od udziału w amerykańskiej edycji "Idola", by ukoronować ją Oscarem za rolę w musicalu "Dreamgirls", w filmie "Respect" zobaczymy również Foresta Whitakera, Marlona Wayansa, Audrę McDonald, Queen Latifah, Mary J. Blige, Marca Marona, Tate’a Donovana, Titussa Burgessa i debiutującą Sky Dakotę Turner.



"Respect" to jedna z dwóch produkcji poświęconych Arethcie Franklin. Stacja National Geographic przygotowała również serial biograficzny o "Królowej soulu". W rolę Franklin wcieli się w nim Cynthia Erivo. Premierę tej produkcji też opóźniono z powodu pandemii. Serial ma pojawić się w telewizji jesienią tego roku.