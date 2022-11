Fenomen kontrowersyjnej dietetyczki próbowali zgłębić niedawno twórcy serialu dokumentalnego "Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin" zrealizowanego przez HBO Max. Ta sama platforma stoi też za serialem fabularnym osnutym wokół tego dokumentu. Ta produkcja z Sarą Paulson w roli głównej dopiero powstaje.

