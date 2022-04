Jennifer Grey o "Dirty Dancing": Sukces i porażka

Jennifer Grey przeszła do historii kina, dzięki sukcesowi filmu "Dirty Dancing" ("Wirujący seks"). Aktorka w jednej chwili została jedną z najsłynniejszych gwiazd Hollywood. Randkowała z Matthew Broderickiem i Johnnym Deppem . W późniejszym czasie poddała się dwóm operacjom plastycznym, w wyniku których przestała przypominać siebie.

Według mediów, właśnie zmiana wyglądu sprawiła, że nagła sława Jennifer Grey równie nagle się zakończyła. Zdaniem aktorki, było jednak inaczej. To ona sama zepchnęła się do kąta, z którego teraz, 35 lat po premierze swojego najsłynniejszego filmu, chce w końcu wyjść. Pomóc w tym mają nie tylko pamiętniki aktorki, ale i planowany ciąg dalszy filmu "Dirty Dancing".

"To było jak uderzenie piorunem. Nagle się wydarzyło i było tak piękne, że nie da się tego opisać. Pracujemy nad kontynuacją. Pracuję nad nią i jej scenariuszem razem ze studiem Lionsgate już od kilku lat. Głęboko w sercu czuję, że chciałabym dać fanom filmu i nowej publiczności takie doświadczenie, którego nigdy nie byłabym w stanie powtórzyć, ale które ma podobne podstawy" - napisała Jennifer Grey w swoich pamiętnikach, których fragmenty cytuje magazyn "People".

"Współcześnie ludzie uważają, że ich tożsamość ma swoje limity, bo tak przekonuje ich świat. Ale są ludzie, którzy potrafią dostrzec u innych coś więcej. 'Dirty Dancing' był baśnią. Korzystał z tańca jako metafory ucieleśnienia swojej energii, wyjścia z pułapek umysłu i ograniczających nas systemów przekonań" - dodała aktorka.



Gwiazda wierzy w to, że ma jeszcze sporo do powiedzenia w show-biznesie.

"Szczerze wierzę, że druga połowa życia kobiety to ta lepsza połowa. Nie wiem, jak to jest w przypadku mężczyzn, ale z własnego doświadczenia wiem, że ta druga połowa życia kobiety jest dużo lepsza. Jestem tego pewna. Wcześniej nigdy nie czułam tego, co czuję teraz. Okazało się, że lubię pisać. Że lubię mieć kontrolę. Lubię być w odpowiednim miejscu. To takie spokojnie uczucie, dalekie od wywiadów udzielanych w latach osiemdziesiątych" - wyznała w pamiętnikach Grey.

"Dirty Dancing": Film przeklęty?

Rola Frances "Baby" Houseman w "Dirty Dancing" to najbardziej pamiętna kreacja w filmografii Jennifer Grey. Wspominając po latach pracę na planie kultowego filmu, aktorka przyznała, że nic nie zwiastowało jego sukcesu, tym bardziej że w trakcie jego realizacji ekipa napotykała na same problemy.



"Miałam wrażenie, że ten film jest w jakimś sensie przeklęty" - wspomniała Jennifer Grey w rozmowie z "Closer Weekly", dodając, że praca na planie okazała się bardzo trudna. "Wszystko szło nie tak. Zmagaliśmy się z wieloma problemami, ciągłymi opóźnieniami, ludzie albo odchodzili, albo byli zwalniani" - wyznała.



"To była bardzo mała, naprawdę mała, niskobudżetowa produkcja. W tamtym momencie myślałam sobie, że może okazać się bardzo zła. Na tyle zła, że nikt nie będzie chciał go zobaczyć. Choć ja byłam bardzo szczęśliwa, gdy dostałam angaż i to główną rolę, a nie należę do grona aktorek pierwszoplanowych. Mimo trudności byłam bardzo wdzięczna za tę szansę" - przyznała po latach Grey.

Przypomnijmy, że za rolę Baby aktorka została nawet nominowana do Złotego Globu dla najlepszej aktorki w filmie komediowym lub musicalu.





