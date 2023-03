Jenna Ortega gwiazdą "Soku z żuka 2"? Nie do wiary, kogo zagra

Informację o udziale Jenny Ortegi w sequelu "Soku z żuka" podał The Hollywood Reporter. Zaledwie 20-letnia aktorka zamienia ostatnio w złoto wszystko, czego się dotknie.

Sukcesy święciły dwie ostatnie części serii "Krzyk", w których zagrała główną rolę, a także kolejny horror - "X" Ti Westa oraz dobrze przyjęty serial "Wednesday". Na planie ostatniej produkcji spotkała się z Timem Burtonem , czyli reżyserem "Soku z żuka".

Reklama

"To było fantastyczne doświadczenie, praca z tak ikonicznym twórcą i jednocześnie jednym z najsłodszych i najcieplejszych ludzi w branży" - mówiła w wywiadzie. Czy ponownie spotkają się na planie "Soku z żuka 2"?

"Sok z żuka": Kultowy film doczeka się kontynuacji

Przypomnijmy, że zrealizowany w 1988 roku komediowy horror opowiadał historię młodego małżeństwa (w tych rolach Alec Baldwin i Geena Davis ), które wprowadza się do dużego domu w Nowej Anglii. Już pierwszego dnia w nowym miejscu giną w wypadku samochodowym. Okazuje się jednak, że mogą wieść dalsze życie po życiu jako duchy w należącym do siebie domu. Ich spokój zostaje szybko zmącony przez nowych właścicieli (m.in. Catherine O'Hara i Winona Ryder ), których małżonkowie będą chcieli się pozbyć. W tym celu nawiązują kontakt z ekstrawaganckim bio-egzorcystą ( Michael Keaton ).



Wideo "Sok z żuka": Trailer

Po raz pierwszy o kontynuacji "Soku z żuka" mówiono ponad 30 lat temu. Scenariusz filmu "Beetlejuice Goes Hawaiian" miał napisać Jonathan Gems ( "Marsjanie atakują!" ), a akcja miała rozgrywać się na Hawajach. Z tego projektu nic nie wyszło. W latach późniejszych temat "Soku z żuka 2" powracał kilkukrotnie, jednak też bez żadnego efektu.

O projekcie ponownie zrobiło się głośno pod koniec lutego zeszłego roku, gdy okazało się, że pieczę nad projektem przejęła firma produkcyjna Plan B, co może mu wróżyć powodzenie. Ostatnie dzieła firmy Brada Pitta to m.in. nominowany do Oscara film "Minari" , chwalony serial platformy Amazon Prime "Kolej podziemna", a także nowe dzieło twórcy "Parasite" Joon-ho Bonga .