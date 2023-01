Na albumie znalazły się aranżacje muzycznych standardów, jak "Moon River" czy "I Wanna Be Around", na nowo zinterpretowane przez zespół powołany przez Goldbluma w latach 90., uzupełniany przez zaproszonych do współpracy wokalistów. Nowy muzyczny projekt aktora wsparła m.in. Kelly Clarkson, która wykonała piosenkę "Don't Fence Me In".

"Doświadczenie współpracy z tymi fantastycznymi piosenkarzami sprawiło, że poczułem jakbym odsłonił się przed samym sobą. To było niezwykle oczyszczające przeżycie" - przyznał aktor cytowany przez "Evening Standard".

Jeff Goldblum: Aktor jest także pianistą jazzowym

Goldblum już od dziecka pobierał naukę gry na fortepianie, przez kilka lat sumiennie rozwijając swój muzyczny talent. Początkowo, jako nastolatek, występował przed rodzicami i ich przyjaciółmi, w trakcie towarzyskich spotkań. Później, za namową Woddy’ego Allena, zaczął sięgać po jazzowe standardy. Dziś nie wyobraża sobie dnia bez muzyki. Pięć lat temu w rozmowie z "Rolling Stone" wyznał, że gra na instrumencie to jeden z pierwszych porannych rytuałów, który wykonuje codziennie.

Jeff Goldblum: "Play Well With Others"

"Plays Well With Others" będzie trzecim studyjnym wydawnictwem Jeffa Goldbluma i The Mildred Snitzer Orchestra. Choć zespół działa prężnie od lat 90., dopiero w 2018 roku wydał swój debiutancki album "The Capitol Studios Sessions". Rok później ukazała się druga płyta zatytułowana "I Shouldn't Be Telling You This".

