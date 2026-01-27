"Jedna bitwa po drugiej" liderem nominacji do nagród BAFTA

27 stycznia 2026 roku poznaliśmy nominacje do 79. nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA). Najwięcej otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona - aż 14. Zaraz za nią znaleźli się "Grzesznicy" Ryana Cooglera z 13 nominacjami. Szansę na nagrodę ma między innymi Małgosia Turzańska z kostiumy do filmu "Hamnet" Chloé Zhao.

Dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie przed drzwiami. Jeden z nich ubrany w długi płaszcz, czapkę i okulary, trzyma ręce przy twarzy, jakby prosił lub wyrażał wdzięczność. Drugi mężczyzna ubrany w jeansową kurtkę i jasne spodnie, trzyma duży, podniszc...
Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro w filmie "Jedna bitwa po drugiej"Associated PressEast News

Poza "Jedną bitwą po drugiej" i "Grzesznikami" o miano najlepszego filmu roku walczą "Hamnet" (11 nominacji), "Wielki Marty" (11 nominacji) oraz "Wartość sentymentalna" (8 nominacji).

To pierwszy raz, gdy nominacje do nagród BAFTA poznaliśmy po ogłoszeniu listy osób i tytułów, które będą ubiegały się o Oscary. Zwycięzców nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej poznamy 22 lutego 2026 roku.

Pełna lista nominacji do 79. rozdania nagród BAFTA

Najlepszy film

"Grzesznicy"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Wielki Marty"

Najlepsza reżyseria

Yorgos Lanthimos, "Bugonia"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Josh Safdie, "Wielki Marty"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Mężczyzna z krótkimi włosami i wąsem, o umięśnionej sylwetce, ujęty w sportowym stroju bez rękawów, z poważnym wyrazem twarzy i uniesioną pięścią, jakby szykował się do walki lub intensywnego wysiłku fizycznego.
Michael B. Jordan w filmie "Grzesznicy"Warner Bros. - Proximity Media -East News

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Emma Stone, "Bugonia"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Robert Aramayo, "I Swear"

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Odessa A'zion, "Wielki Marty"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Carey Mulligan, "The Ballad of Wallis Island"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Emily Watson, "Hamnet"

Grupa ludzi ubranych w historyczne stroje zgromadzona wokół drewnianego stołu, na pierwszym planie młoda kobieta z dłońmi splecionymi w geście modlitwy lub niepokoju, twarze skupione i zamyślone, w tle kolejne osoby obserwujące scenę.
Jessie Buckley w filmie "Hamnet"Agata Grzybowska East News

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Peter Mullan, "I Swear"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgard, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"The Ballad of Wallis Island"

"Bugonia"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Pillion"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Grzesznicy"

"I Swear"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Wielki Marty"

Mężczyzna o ciemnych włosach i brodzie opiera się o słup obok żółtego samochodu, w tle widoczne są pole i niebo z chmurami. W sąsiedztwie znajduje się metalowe krzesło oraz drewniana wiata.
Wagner Moura w filmie "Tajny agent"materiały prasowe

Najlepszy film brytyjski

"28 lat później"

"The Ballad of Wallis Island"

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

"Zgiń kochanie"

"H Is for Hawk"

"Hamnet"

"I Swear"

"Mr. Burton"

"Pillion"

"Steve"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Głos Hind Rajab"

"Sirat"

"Tajny agent"

"To był zwykły przypadek"

"Wartość sentymentalna"

Najlepszy dokument

"2000 metrów do Andrijiwk"

"Apokalipsa w tropikach"

"Idealna sąsiadka"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"

Para młoda w ślubnych strojach siedzi przy otwartym bagażniku samochodu zaparkowanego na pustynnym terenie, obok stoi mężczyzna w nieformalnym ubraniu, a w tle widoczne są pustynne wzgórza.
Kadr z filmu "To był zwykły przypadek"materiały prasowe

Najlepszy film animowany

"Elio"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Nagroda Rising Star

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Najlepszy brytyjski debiut reżyserski, producencki lub scenariuszowy

"The Ceremony"

"Cień mojego ojca"

"Pillion"

"A w niej pragnienie"

"Wasteman"

Lis w smokingu oraz królik w złotej sukni stoją razem w oświetlonym wejściu na schodach pokrytych śniegiem; oboje wyglądają na zaskoczonych, pada śnieg.
Kadr z filmu "Zwierzogród 2"Associated PressEast News

Najlepszy film dla dzieci

"Arco"

"Boong"

"Lilo & Stitch"

"Zwierzogród 2"

Najlepszy casting

"I Swear"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

Mężczyzna grający w tenisa stołowego na scenie przed dużą publicznością, po bokach widoczni obserwatorzy i sędziowie, w tle banery oraz dekoracje nawiązujące do sportu i azjatyckiej kultury.
Kadr z filmu "Wielki Marty"Monolith Filmsmateriały prasowe

Najlepszy dźwięk

"F1"

"Frankenstein"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Wojna"

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"Frankenstein"

"Jak wytresować smoka"

"Zaginiony autokar"

Najlepsze kostiumy

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

Kobieta z rudymi włosami i okrągłymi okularami stoi na tle czarnej ścianki z logotypami sponsorów i wydarzenia Critics Choice Awards. Ma na sobie charakterystyczną sukienkę z artystycznym nadrukiem przedstawiającym zwinięte dłonie. Trzyma ręce splecion...
Małgosia TurzańskaRob Latour/ShutterstockEast News

Najlepszy montaż

"F1"

"Dom pełen dynamitu"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsza muzyka

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsza scenografia

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsze zdjęcia

"Frankenstein"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film aktorski

"Magid / Zafar"

"Nostalgie"

"Terence"

"This Is Endometriosis"

"Welcome Home Freckles"

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film animowany

"Cardboard"

"Solstice"

"Two Black Boys in Paradise"

