Poza "Jedną bitwą po drugiej" i "Grzesznikami" o miano najlepszego filmu roku walczą "Hamnet" (11 nominacji), "Wielki Marty" (11 nominacji) oraz "Wartość sentymentalna" (8 nominacji).

To pierwszy raz, gdy nominacje do nagród BAFTA poznaliśmy po ogłoszeniu listy osób i tytułów, które będą ubiegały się o Oscary. Zwycięzców nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej poznamy 22 lutego 2026 roku.

Pełna lista nominacji do 79. rozdania nagród BAFTA

Najlepszy film

"Grzesznicy"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Wielki Marty"

Najlepsza reżyseria

Yorgos Lanthimos, "Bugonia"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Josh Safdie, "Wielki Marty"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

Michael B. Jordan w filmie "Grzesznicy" Warner Bros. - Proximity Media - East News

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Emma Stone, "Bugonia"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Robert Aramayo, "I Swear"

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Odessa A'zion, "Wielki Marty"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Carey Mulligan, "The Ballad of Wallis Island"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

Emily Watson, "Hamnet"

Jessie Buckley w filmie "Hamnet" Agata Grzybowska East News

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Peter Mullan, "I Swear"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgard, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"The Ballad of Wallis Island"

"Bugonia"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Pillion"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Grzesznicy"

"I Swear"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Wielki Marty"

Wagner Moura w filmie "Tajny agent" materiały prasowe

Najlepszy film brytyjski

"28 lat później"

"The Ballad of Wallis Island"

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

"Zgiń kochanie"

"H Is for Hawk"

"Hamnet"

"I Swear"

"Mr. Burton"

"Pillion"

"Steve"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Głos Hind Rajab"

"Sirat"

"Tajny agent"

"To był zwykły przypadek"

"Wartość sentymentalna"

Najlepszy dokument

"2000 metrów do Andrijiwk"

"Apokalipsa w tropikach"

"Idealna sąsiadka"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"

Kadr z filmu "To był zwykły przypadek" materiały prasowe

Najlepszy film animowany

"Elio"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Nagroda Rising Star

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Najlepszy brytyjski debiut reżyserski, producencki lub scenariuszowy

"The Ceremony"

"Cień mojego ojca"

"Pillion"

"A w niej pragnienie"

"Wasteman"

Kadr z filmu "Zwierzogród 2" Associated Press East News

Najlepszy film dla dzieci

"Arco"

"Boong"

"Lilo & Stitch"

"Zwierzogród 2"

Najlepszy casting

"I Swear"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

Kadr z filmu "Wielki Marty" Monolith Films materiały prasowe

Najlepszy dźwięk

"F1"

"Frankenstein"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Wojna"

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"Frankenstein"

"Jak wytresować smoka"

"Zaginiony autokar"

Najlepsze kostiumy

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

"Wicked: Na dobre"

Małgosia Turzańska Rob Latour/Shutterstock East News

Najlepszy montaż

"F1"

"Dom pełen dynamitu"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsza muzyka

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsza scenografia

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsze zdjęcia

"Frankenstein"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film aktorski

"Magid / Zafar"

"Nostalgie"

"Terence"

"This Is Endometriosis"

"Welcome Home Freckles"

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film animowany

"Cardboard"

"Solstice"

"Two Black Boys in Paradise"