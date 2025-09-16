Jeden z najlepszych filmów roku. Tylko tak można go zobaczyć w Polsce

"Brutalista": O filmie

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę...

"Brutalista": Wybitne role i trzy Oscary

"Brutalista" debiutował podczas 81. MFF w Wenecji i stał się jedną z najważniejszych premier wydarzenia. Kosztujący niecałe 10 milionów dolarów, trwający ponad trzy i pół godziny epicki film zaledwie 36-letniego Brady'ego Corbeta przytłoczył publiczność swoją monumentalną skalą.

Produkcja okazała się jedną z najważniejszych w wyścigu po Oscary. Na początku roku Brutalista został nagrodzony trzema statuetkami w tym za najlepszą muzykę i zdjęcia. Adrien Brody za rolę László Totha otrzymał swojego drugiego Oscara. Wcześniej zdobył też Złoty Glob i nagrodę BAFTA.

"Brutalista" dołącza do katalogu nominowanych i nagrodzonych w 2025 roku Oscarem filmów, które już teraz lub wkrótce będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime. W serwisie można znaleźć obecnie takie tytuły jak "Anora", "Dziki robot" i "Wicked". Od 22 września dostępny będzie też horror "Nosferatu".