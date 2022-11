Straub poznał Huillet w 1954 roku, kiedy znajdowała się w zespole francuskiego czasopisma krytyczno-filmowego "Cahiers du Cinema". By uniknąć powołania Strauba do wojska w trakcie wojny algierskiej, podjęli decyzję o opuszczeniu Francji i wyemigrowali do Niemiec.

W trakcie wieloletniej twórczej współpracy Straub i Huillet stworzyli szereg zaangażowanych politycznie produkcji filmowych, wywołując wpływ na wielu współczesnych autorów filmowych, mi.in. Pedro Costę i Thoma Andersena.

Jean-Marie Straub: Całe życie z Danièle Huillet

Po tym jak w 1969 roku zrealizowali swój filmowy debiut "Kronika Anny Magadaleny Bach", Straub i Huillet przenieśli się do Rzymu, gdzie powstały ich kolejne filmy. W trakcie pięciu dekad szukali sposobów, by wcielić w życie ideę "abstrakcyjno-obrazowego snu", próbując w swej twórczości oddać hołd Jeanowi Renoirowi i Robertowi Bressonowi.

Dwa z najbardziej znanych filmów duetu: "From the Clouds to the Resistance" i "Sycylia!" miały swoje premiery na festiwalu filmowym w Cannes w sekcji Un Certain Regard. Ich ostatnie dzieło "Quei loro incontri" walczyło w 2006 roku o Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.

Po śmierci Huillet w 2006 roku - reżyserka zmarła na raka w wieku 70 lat - Straub kontynuował realizację filmów. Jego ostatnim dziełem był nakręcony w 2020 roku krótkometrażowy "La France contre les robots".

