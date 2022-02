Jean-Claude Van Damme w nowym filmie! Tak zakończy karierę?

"What's My Name?": Fabuła nowej produkcji

Podobnie jak w przypadku filmu "JCVD" z 2008 roku, w którym Van Damme zagrał główną rolę, i inspiracją tej produkcji będzie zawodowe i prywatne życie aktora, a on sam zagra samego siebie. W "What’s My Name?" Jean Claude zapadnie w śpiączkę w wyniku wypadku samochodowego. Po wybudzeniu okazuje się, że mężczyzna cierpi na amnezję. Aby odzyskać pamięć będzie musiał zmierzyć się... z przeciwnikami ze swojej przeszłości.



Według zapowiedzi na drodze Van Damme’a mają podobno stanąć Dolph Lundgren czy Michel Qissi - aktorzy, którzy niegdyś partnerowali mu na kinowym ekranie (odpowiednio w "Uniwersalnym żołnierzu" i "Krwawym sporcie").

Zdjęcie Jean-Claude Van Damme w scenie z filmu "Ostatni najemnik" / materiały prasowe

"What's My Name?": Twórcy

Reżyserem obrazu będzie Jeremy Zag, który na swoim koncie ma film animowany "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot" oraz "Odliczanie" - był ich producentem. Za scenariusz odpowiedzialni są Nick Vallelonga ("Deadfall", "Green Book") oraz Paul Sloan ("Green Book", "Król Skorpion", "Sekretna obsesja").



Zdjęcia będą kręcone w Paryżu, w tym w katakumbach Opery Paryskiej.



"What's My Name?": Kiedy premiera?

Według wstępnych zapowiedzi film powinien zadebiutować na ekranach w 2023 roku.

