"Ostatni najemnik": Jean-Claude Van Damme w filmie Netfliksa

Kto wysyła faks z kodem sprzed 25 lat? Ten, kogo po raz ostatni widziano właśnie 25 lat temu. Legenda. Najsłynniejszy najemnik świata. Wyborowy kierowca, pilot i strzelec. Nieuchwytny. Jego kryptonim: Mgła! Po takim wprowadzeniu postaci granej Jeana-Claude’a van Damme’a w zwiastunie filmu "Ostatni najemnik", nie pozostaje już nic innego jak tylko czekać na premierę filmu zaplanowaną na Netfliksie na 30 lipca.

Jean-Claude Van Damme w scenie z filmu "Ostatni najemnik" /materiały prasowe

Reklama

Jean-Claude Van Damme to jeden z najbardziej ikonicznych gwiazdorów kina akcji lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Karierę "Mięśni z Brukseli" rozpoczęła na dobre rola Franka Duksa w legendarnym już filmie "Krwawy sport". Pasmo sukcesów gwiazdora zostało przerwane na przełomie wieków.



Reklama

W późniejszych latach aktor pojawiał się głównie w niskobudżetowych produkcjach sensacyjnych, a próba zmiany wizerunku nie przyniosła skutku. Choć przewrotny film "JCVD" z 2008 roku odniósł sukces na festiwalach, nie przełożyło się to na nowe, atrakcyjne propozycje. Podobnie było z serialem Amazonu "Jean-Claude Van Johnson". Udział w nowym filmie Netfliksa to dla Van Damme'a okazja do tego, by zaprezentować nowemu pokoleniu widzów słynny szpagat i umiejętności walki wręcz.



Francuska komedia sensacyjna "Ostatni najemnik" opowiada historię tytułowego legendarnego najemnika, który zmuszony zostaje do powrotu do Francji, gdy okazuje się, że w tarapaty wplątał się jego syn. Chłopak zostaje niesłusznie oskarżony o przemyt broni, a jego jedynym ratunkiem jest tajemniczy ojciec. Razem stawią czoła skorumpowanym biurokratom i pokrzyżują plany mafii.

W pozostałych rolach w filmie "Ostatni najemnik" wystąpili Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazze oraz Michel Cremades. Film wyreżyserował David Charhon, dla którego będzie to pierwszy film od nakręconej w 2016 roku komedii "Les naufrages". Najsłynniejszą produkcją zrealizowaną przez tego reżysera są "Nieobliczalni" z 2012 roku. Chahron jest również współautorem scenariusza filmu "Ostatni najemnik". Napisał go wspólnie z Ismaelem Sy Savanem.

Van Damme'a po raz ostatni można było zobaczyć w sensacyjnym thrillerze "Więźniowie dzielnicy" z 2019 roku. Głos aktora usłyszymy w przygotowywanej na przyszły rok animacji "Minionki: Wejście Gru", w którym użyczył głosu postaci znanej jako Jean Clawed (Jean Szponiasty).