HCA "International Icon Award" jest przyznawana artystom, których praca "przekroczyła wszelkie bariery, wpływając na światową publiczność uniwersalnym językiem doskonałości". "Talent, jak świecące światło, nie zna granic" - podkreśla HCA.

Javier Bardem odebrał inauguracyjną "International Icon Award" od Stowarzyszenia Krytyków Hollywood podczas piątej edycji nagród filmowych HCA (Hollywood Critics Association).

Javier Bardem: Aktor wszechstronny

"Jeden z największych żyjących aktorów, Javier Bardem od dziesięcioleci poruszał i elektryzował publiczność dzięki unikalnemu połączeniu surowego talentu, wdzięku, wyrafinowanych umiejętności i niezrównanemu zaangażowaniu w rzemiosło" - powiedział prezes HCA, Nestor Bentancor.

"Słynny Hiszpan po raz kolejny udowodnił w 2021 r. swoją zadziwiającą wszechstronność trzema znakomitymi rolami w bardzo różnych, ale równie imponujących filmach: 'Being the Ricardos', 'Diuna', 'Szef roku'. Jako miłośnik filmów latynoskich napawa mnie radością i dumą, widząc tak wybitnego członka naszej społeczności, który nieustannie zostawia tak głęboki ślad w Hollywood i światowym przemyśle rozrywkowym. To będzie zaszczyt dla naszej organizacji uhonorować kogoś, kto uosabia tytuł międzynarodowej ikony" - dodał.

Javier Bardem otrzymał nominację do Oscara 2022 w kategorii "najlepszy aktor pierwszoplanowy".

Javier Bardem: Protest przeciwko atakowi na Ukrainę

Javier Bardem wziął udział w manifestacji przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która odbyła się w czwartek 24 lutego pod ambasadą Rosji w Madrycie. Artysta odrzucił argumenty prezydenta Rosji Władimira Putina o rzekomym nacjonalizmie na Ukrainie.

Nazwał działania Rosji "okrucieństwem", a jej prezydentowi zarzucił dążenia imperialistyczne i skrajny nacjonalizm.

"Jest w tym coś ironicznego, że on (Putin - red.) poprzez tę interwencję i formę działania sam bardziej przypomina ten skrajny nacjonalizm, który tak krytykuje" - stwierdził aktor.

