Jared Leto domaga się reżyserskiej wersji "Legionu samobójców"

Pierwsza ekranizacja "Legionu samobójców" z 2016 roku była dla studia Warner Bros. kasowym sukcesem, choć fanom komiksu film się nie spodobał. W trakcie realizacji filmu studio zmieniło podejście do całej produkcji. W efekcie w koszu wylądowała reżyserska wizja filmu zaproponowana przez Davida Ayera.

Fani od dawna domagają się jej zaprezentowania. Chce tego też Jared Leto , który w "Legionie samobójców" zagrał rolę Jokera. Jak sam twierdzi, po to są serwisy streamingowe, by pokazywać takie rzeczy.



"Legion samobójców": Wersja reżyserska

Nadzieję na pojawienie się reżyserskiej wersji "Legionu samobójców" dała decyzja studia Warner Bros. o pokazaniu na platformie streamingowej HBO Max wersji filmu "Liga Sprawiedliwości" w postaci takiej, jaką zaproponował Zack Snyder. W trakcie realizacji filmu Snyder musiał odejść z posady reżysera, a zastąpił go Joss Whedon, którego wizja różniła się od pierwotnych założeń.

Po tym, jak reżyserska wersja Snydera trafiła na HBO Max, fani "Legionu samobójców" zaczęli domagać się premiery reżyserskiej wersji tego filmu nakręconej przez Davida Ayera.

"Bez dwóch zdań! Czemu nie? Dlaczego mieliby tego nie zrobić? Przecież po to właśnie są streamingi" - powiedział Jared Leto w rozmowie z "Variety" przy okazji premiery filmu "Dom Gucci" z jego udziałem. Zdanie Leto popiera też David Ayer. "Właśnie po to są streamingi. Jesteś posiadaczem jakiegoś filmu, a twoi udziałowcy dają ci wolną rękę w jego monetyzowaniu, więc właśnie to powinieneś zrobić" - tłumaczy reżyser na Twitterze.

O tym, że istnieje reżyserska wersja "Legionu samobójców", informował sam Ayer jeszcze w lipcu ubiegłego roku. Przypomniał, że wizja filmu zmieniła się po sukcesie "Deadpoola" , a także po krytycznych głosach pod adresem innego komiksowego widowiska - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" - krytykowanego za nadmierną powagę.



Studio zdecydowało się więc na zamienienie "Ligi samobójców" z "pełnego serca dramatu w komedię" - tłumaczył Ayer, który podpisał się pod ostateczną wersją filmu.

Wraz z tegoroczną premierą filmu "Legion samobójców. The Suicide Squad" w reżyserii Jamesa Gunna, osoby związane z pierwszą częścią znów zaczęły się domagać udostępnienia pierwotnej wersji. Apelowali o to Margot Robbie, John Cena i Joel Kinnaman. Bez skutku. W marcu tego roku prezes Warner Bros. Ann Sarnoff poinformowała, że studio nie zamierza pokazywać wersji Davida Ayera.

