W niedawnym wywiadzie w programie "The Jess Cagle Show" Jared Leto , który wciela się w postać Paola Gucciego (syna Alda), przyznał, że jego wielkim marzeniem jest nakręcenie prequela do filmu "Dom Gucci" . Aktor ma nawet pomysł. Wyznał, że historia miałaby koncentrować się na relacji jego bohatera z Aldo Guccim, którego na ekranie sportretował idol Leto, Al Pacino .

Jared Leto chce nakręcić prequel "Domu Gucci"

"Chciałbym zrobić prequel 'Domu Guccich'. Film moglibyśmy zatytułować 'Just the Two of Us'. Tak, tylko nas dwóch" - rozpływał się w filmowych marzeniach 50-letni Leto, który nie ukrywał uwielbienia dla Pacino, opisując go jako "bohatera i niesamowitego człowieka".



Przy okazji wywiadu Leto podzielił się pewną zakulisową anegdotą, jak to próbował zwrócić na siebie uwagę Pacino. A że jak to ma w zwyczaju bardzo dobrze przygotował się do granej przez siebie roli, niemal stał się graną przez siebie postacią. I udało mu się nawet zrobić wrażenie na podziwianym przez siebie aktorze.

Al Pacino idolem Jareda Leto

"Początkowo Pacino sądził, że jestem jakimś włoskim dziwakiem, który go nachodzi, próbuje z nim rozmawiać i zdobyć jego autograf. Gdy w końcu rozpoznał, kim jestem, pochwalił mnie przed resztą ekipy filmowej. To dało mi zastrzyk pewności siebie" - zdradził Leto.



Jeśli jego marzenie się ziści, będzie miał okazję ponownie stanąć na planie u boku swojego idola.



