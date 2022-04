​Japoński reżyser filmu "Drive My Car", laureat tegorocznego Oscara, chce nakręcić amerykański hit

Ryusuke Hamaguchi, reżyser filmu "Drive My Car", który 27 marca odebrał nagrodę Akademii Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, ciągle nie wierzy w to, co go spotkało. Teraz chciałby nakręcić jakiś hollywoodzki hit.

Ryusuke Hamaguchi z Oscarem za film "Drive My Car" (27 marca 2022) /Mike Coppola /Getty Images