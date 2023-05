Uma Thurman: Bogini blasku i piękna

Trudno jej nie zauważyć - 181 centymetry wzrostu (o dwa więcej niż jej były mąż Ethan Hawke), niebanalna uroda i słynne długie nogi uczyniły z Umy Thurman jedną z najbardziej pożądanych aktorek świata.

Nietypowe imię zostało jej nadane przez ojca na cześć hinduskiej bogini blasku i piękna. Jej rodzeństwo także nosi imiona związane z tradycją buddyjską (Dechen, Ganden, Mipam). To dlatego, że ojciec aktorki był pierwszym Amerykaninem, który został mnichem buddyjskim. Był znanym wykładowcą na wydziale orientalistyki Columbia University, tłumaczył najważniejsze dla buddyzmu pisma. Między innymi dlatego gościem w domu aktorki był sam Dalajlama XIV.

Thurman zaczęła grywać w filmach jako 15-latka, równocześnie pracowała jako modelka. Uwagę widzów i krytyków zwróciła trzy lata po debiucie rolą Wenus w filmie "Przygody barona Munchausena" w reżyserii Terry'ego Gilliama.

Niedługo po tym wystąpiła u boku Johna Malkovicha, Glenn Close i Michelle Pfeiffer w ekranizacji skandalizującej książki "Niebezpieczne związki" w reżyserii Brytyjczyka Stephena Frearsa. Zagrała młodziutką Cecile de Volanges. Krytycy byli zachwyceni jej zmysłową kreacją. Odtąd aktorka nie mogła narzekać na brak pracy.

W 1990 roku zagrała rozpasaną erotycznie June, żonę pisarza Henry'ego Millera, autora "Zwrotnika Raka" i "Zwrotnika Koziorożca". Film Philipa Kaufmana "Henry i June" o namiętnym, miłosnym trójkącie Millerów oraz pisarki Anais Nin zachwycił krytykę. Po tej roli mówiono, że Uma ma nieprawdopodobne możliwości.

Najważniejsza rola przyszła jednak w 1994 roku. Wówczas Quentin Tarantino zaproponował jej udział w swoim "Pulp Fiction". Film okazał się prawdziwym przebojem, szybko zyskał rangę kultowego. Za rolę ekscentrycznej żony gangstera, Mii Wallace, która na równi z koktajlami mlecznymi uwielbia kokainę, artystka została nominowana do Oscara.

Thurman szybko stała się ulubioną aktorką Quentina Tarantino i w blisko dziesięć lat po sukcesie "Pulp Fiction" wystąpiła w jego kinowych przebojach "Kill Bill" (2003) i "Killl Bill 2" (2004), w obu wcielając się w Pannę Młodą ("Czarną Mambę", Beatrix Kiddo).

Małżeństwo z Ethanem Hawkiem

Wcześniej jednak, w 1996 roku, na planie filmu s-f Gattaca - Szok przyszłości" Andrew Niccola poznała Ethana Hawke'a .

Aktor był wówczas świeżo po sukcesie "Orbitowania bez cukru" Bena Stillera. Wcielając się w Troya potwierdził status jednego z najciekawszych aktorów młodego pokolenia. Rok później po raz pierwszy spotkał się z reżyserem Richardem Linklaterem przy okazji zdjęć do "Przed wschodem słońca". Film ten dał początek trwającej do dziś przyjaźni aktora i reżysera oraz jednej z najciekawszych trylogii w historii kina. Opierające się wyłącznie na rozmowie dwójki bohaterów - granych przez Hawke'a oraz Julie Delpy, reprezentujących skrajnie różne światopoglądy Jessego i Céline - dzieło spotkało się ze wspaniałym przyjęciem, którego ukoronowaniem była nagroda za reżyserię dla Linklatera podczas festiwalu w Berlinie.

Gdy Uma Thurman spotkała się z Ethanem Hawkiem, była już rozwódką. W latach 1990-92 była żoną angielskiego aktora Gary'ego Oldmana.

Małżeństwo z Ethanem Hawkiem przetrwało siedem lat. Para wzięła ślub w 1998 roku. Wtedy też na świat przyszło ich pierwsze dziecko - córka Maya, która poszła w ślady rodziców i jest dziś odnoszącą sukcesy aktorką. W 2002 roku urodził im się syn Levon Roan.

Rok później para ogłosiła separację, w 2005 roku sfinalizowano rozwód.

W 2008 roku Hawke poślubił Ryan Shawhughes, która w trakcie małżeństwa aktora z Umą Thurman, przez pewien czas pracowała jako niania ich dzieci. "Moje pierwsze małżeństwo rozpadło się w następstwie wielu czynników, z których żaden nie był związany z osoba Ryan" - Ethan Hawke zaprzeczał, jakoby powodem rozstania z Umą Thurman była małżeńska niewierność.

Po rozstaniu z Ethanem Hawkiem Uma Thurman związała się z finansistą Arpadem Bussonem. Para dwukrotnie ogłaszała zaręczyny i dwukrotnie je... odwoływała, ostatecznie rozstając się w 2014 i od tego czasu tocząc sądową batalie o prawo do wychowywania 11-letniej obecnie córki Luny.

Maya Hawke idzie w ślady rodziców

Rodzinne tradycje podtrzymuje córka Hawke'a i Thurman - Maya Hawke , która przebojem wkracza do świata kina. Tak jak jej matka, w wieku nastoletnim rozpoczęła karierę modelki. Wystąpiła w reklamach promujących bieliznę Calivna Kleina, którą wyreżyserowała Sofia Coppola.

Autorka "Między słowami" była nią tak oczarowana, że zaproponowała jej główną rolę w planowanej dla Universalu adaptacji "Małej syrenki". Chociaż do realizacji filmu ostatecznie nie doszło, Maya postanowiła rozpocząć karierę aktorską.

Przełomem okazała się rola w ostatnim hicie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" . Maya zagrała niewielką, ale zapadającą w pamięć rolę - była jedną z wyznawczyń sekty Mansona.

Sławni rodzice byli początkowo sceptycznie nastawieni do tego, by poszła w ich ślady. W wywiadzie udzielonym "Access Hollywood" Uma Thurman przyznała, że mocno niepokoiło ją to, że córka zamierza pójść w jej ślady. Powodem obaw gwiazdy "Kill Billa" była "wrażliwa natura" jej latorośli.

"To skomplikowana praca. Musisz mierzyć się z nieustanną krytyką i brakiem prywatności. A ona jest bardzo wrażliwą osobą. Myślę, że każdy opiekuńczy rodzic miałby zastrzeżenia co do wybrania tej profesji przez swoje dziecko i byłby zaniepokojony tym, że wkracza ono na arenę publiczną nie dlatego, że tego pragnie, ale ze względu na swoją kreatywność. Chciałam, żeby znalazła inny sposób na rozwijanie tej kreatywności" - ujawniła muza Tarantino.

Thurman dodała, że zdanie zmieniła dopiero wówczas, gdy dostrzegła, jak wielki talent ma jej córka. "Jest absolutnie genialną aktorką. Nie mogła więc postąpić inaczej. Teraz już wiem, że to była słuszna decyzja, bo ma ogromny talent" - zaznaczyła gwiazda. I dodała, że obecnie nie udziela córce wielu zawodowych rad, bo ta zwyczajnie ich nie potrzebuje. "Podejrzewam, że wie teraz więcej niż ja" - przyznała Thurman.

Maya Hawke wkrótce zobaczymy na kinowym ekranie w filmie w reżyserii... ojca. Ethan Hawke powierzył jej bowiem główną rolę w biograficznym filmie "Wildcat" ("Kocica"). Maya Hawke wcieli się w nim w rolę pisarki Flannery O’Connor.

"Maya od lat ciężko pracowała, aby stworzyć ten projekt i jesteśmy wdzięczni za możliwość przedstawienia geniuszu Flannery O’Connor nowemu pokoleniu widzów. Jej prace dotyczą tematów ważnych dla wszystkich artystów. Przecinania się kreatywności i wiary oraz zamglonych związków pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością" - powiedział Ethan Hawke.