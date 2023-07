Od samego rana tłum gromadził się przed kościołem znajdującym się I dzielnicy Paryża. Policja i służby porządkowe postawiły liczne barierki zabezpieczające. W samej uroczystości pogrzebowej uczestniczyli tylko najbliżsi i rodzina, ale ceremonia transmitowana była na telebimach.

Na pogrzeb uwielbianej we Francji Birkin przybyło wiele osobistości m.in. pierwsza dama Brigitte Macron, minister kultury Rima Abdul Malak oraz wielu aktorów, celebrytów i piosenkarzy: Catherine Deneuve , Benjamin Biolay, Salvatore Adamo, Dominique A, Eddy de Pretto, Alain Souchon i jego syn Pierre, Emmanuelle Beart, Charlotte Rampling , Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Jean-Hugues Anglade, Jose Garcia, Maiwenn, Sandrine Kiberlain i jej córka Suzanne Lindon.

Zdjęcie Piosenkarz Benjamin Biolay (C) i aktorka Catherine Deneuve (P) na pogrzebie Jane Birkin / JULIEN DE ROSA / AFP

W kościele oraz podczas wyprowadzania trumny rozbrzmiewały kultowe dla generacji Birkin utwory, m.in. "Uciekaj przed szczęściem, by nie uciekło", piosenka napisana przez Serge'a Gainsbourga, z albumu "Baby Alone in Babylone" z 1983 roku oraz "La Javanaise".

Charlotte Gainsbourg żegna Jane Birkin

Uczestnicy ceremonii mówili o ogromnych emocjach towarzyszących pogrzebowi. Wiele osób płakało, wymachując zdjęciami Birkin oraz transparentami wyrażającymi miłość do celebrytki.