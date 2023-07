Jane Birkin nie żyje. Piosenkarka i aktorka odeszła w wieku 76 lat

Jak podają francuskie media, Birkin została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu. Przyczyny jej śmierci nie są w tej chwili znane. Nie było jednak tajemnicą, że w ostatnich latach stan zdrowia artystki uległ znacznemu pogorszeniu. We wrześniu 2021 roku przeżyła udar.

Urodziła się w Londynie 14 grudnia 1946 roku. Jej matka była aktorką sceniczną, natomiast brat Andrew jest uznanym scenarzystą ("Imię róży", "Pachnidło").

Birkin w wieku 19 lat poślubiła kompozytora Johna Barry'ego, z którym miała córkę Kate. Gdy jej mąż wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, rozwiedli się. W czasie ich krótkiego małżeństwa kobieta rozpoczęła karierę aktorską.

Reklama

Zdjęcie Jane Birkin i jej córka Charlotte Gainsbourg / Bertrand Rindoff Petroff / Contributor / Getty Images

Pojawiła się między innymi w "Powiększeniu" Michelangelo Antonioniego, "Gdyby Don Juan był kobietą" Rogera Vadima i "Śmierci na Nilu" Johna Guillermina. Największą karierę zrobiła jednak w kinie francuskim. W latach 1985-1992 była trzykrotnie nominowana do Cezara.

W 1969 roku Birkin nagrała piosenkę "Je t'aime... moi non plus" z Sergem Gainsbourgiem. Wywołała ona obyczajowy skandal i została zakazana przez stacje radiowe we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Artystów szybko połączył romans, którego owocem była urodzona w 1971 roku Charlotte — w przyszłości także uznana aktorka i piosenkarka.

Z Gainsbourgiem rozstała się w 1980 roku. Jako powód podała alkoholizm i przemocowe zachowanie partnera. W 1982 roku urodziła trzecią córkę, aktorkę i piosenkarkę Lou Doillon. Jej ojcem był francuski reżyser Jasquesem Doillonem. Ich związek rozpadł się w 1991 roku.

Birkin doczekała się sześciorga wnucząt. W 2013 roku jej najstarsza córka Kate Barry zginęła w skutek obrażeń doznanych po wypadnięciu z okna.