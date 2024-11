Jan Komasa szykuje aż trzy nowe filmy. Są w nie zaangażowani laureaci Oacarów

Serwis "Deadline" poinformował o zakończeniu zdjęć do "Good Boy", nowego filmu Jana Komasy. W obsadzie i ekipie znalazły się osoby nagrodzone lub nominowane do Oscara. Dla polskiego reżysera to kolejny film zrealizowany w języku angielskim. Jeden został już ukończony, kolejny znajduje się w postprodukcji.

Zdjęcie Jan Komasa w 2020 roku / Piętka Mieszko / AKPA