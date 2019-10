Rozpoczęła się msza żałobna w intencji Jana Kobuszewskiego. W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie zgromadzili się jego rodzina, przyjaciele i wielbiciele talentu wybitnego aktora, którzy chcą osobiście go pożegnać.

Ostatnie pożegnanie Jana Kobuszewskiego AKPA

Nabożeństwo żałobne jest odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. "Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie na Stare Powązki do grobu rodzinnego, wejście VI bramą, ul. Ostroroga, ok. godziny 13.00" - napisano w nekrologu. Rodzina prosiła, by - zamiast kwiatów - wesprzeć Warszawskie Hospicjum Społeczne, składając datki do puszek w kościele.

Reklama

Jan Kobuszewski - wybitny aktor teatralny i filmowy, komik, reżyser, wykonawca skeczy i piosenek - zmarł w sobotę, 28 września. Miał 85 lat.



"Jedyny taki aktor", "Nie dało się go z nikim porównać" - mówili o nim koledzy z teatru.



Jan Kobuszewski był jednym z najlepszych aktorów charakterystycznych w Polsce, fenomenalnie wykorzystywał swoje warunki fizyczne.



Największą popularność Kobuszewski zdobył dzięki występom w kabarecie "Dudek" i Kabarecie Olgi Lipińskiej. Cytaty z wykonywanych przez niego piosenek i skeczy, jak np. "Ucz się, Jasiu", "Ballada o Dzikim Zachodzie" czy "Książka życzeń i zażaleń" weszły do kanonu codziennych powiedzonek.



Pogrzeb Jana Kobuszewskiego 1 / 12 Ostatnie pożeganie Jana Kobuszewskiego Źródło: AKPA udostępnij

Pisano o nim, że to postać "trochę z szalonej błazenady, trochę z absurdalnego świata Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego". Sam zawsze podkreślał, że "poczucie humoru odziedziczył po ojcu".

Cała Polska zapamiętała Kobuszewskiego z ról w popularnych serialach telewizyjnych, w których kreował m.in. szefa hydraulików w "Wojnie domowej (1966)", kombinatora mieszkaniowego w "Alternatywy 4" (1983), złodzieja "Ksywy" w "Zmiennikach" (1986).

Jego talent komiczny dostrzegł i wykorzystał Stanisław Bareja - poza wymienionymi wyżej "Zmiennikami" czy "Alternatywy 4", obsadził go również w "Poszukiwany, poszukiwana" (1972), "Nie ma róży bez ognia" (1974) i "Brunecie wieczorową porą" (1976).

Nie sposób pominąć roli Kobuszewskiego w "Hallo Szpicbródka" (1978) czy też wymownego epizodu w "Czterdziestolatku" (1974).



Ostatnią ekranową rolą Kobuszewskiego był występ w serialowej wersji "Małej matury 1947" Janusza Majewskiego (2010). Aktor pojawił się w jednym odcinku w roli "potwornego wujaszka".