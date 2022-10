Jamie Lee Curtis po raz pierwszy w rolę Laurie Strode wcieliła się w filmie Johna Carpentera "Halloween" z 1978 roku. 42 lata później jej przygoda z tą postacią się kończy. Aktorka zapewniała już kilkukrotnie, że będzie to ostatnia część popularnego cyklu, w której pojawia się Laurie. Teraz potwierdziła to w wieczornym programie Jimmy’ego Kimmela, gdzie podpisała stosowne zobowiązanie.

Jamie Lee Curtis u Jimmy'ego Kimmela: Koniec z "Halloween"

Taką pisemną deklarację niejako wymusił na aktorce Kimmel, który nie krył, że nie wierzy w jej powtarzane wiele razy zapowiedzi. Dlatego w trakcie rozmowy wręczył jej do podpisania dokument, którego treść najpierw odczytał.

"Deklaruję, że to mój ostatni film z serii 'Halloween'. Ja, Jamie Lee Curtis, królowa krzyku, córka Janet Leigh i Tony’ego Curtisa, matka Lindsay Lohan, niniejszym przyrzekam pod karą krzywoprzysięstwa, że 'Halloween. Finał' będzie ostatnim filmem cyklu "Halloween", w jakim się pojawię po wsze czasy, uwzględniając wszystkie sequele i mulitwersy. Niewywiązanie się z tej deklaracji egzekwowane będzie przez komisariat policji z Haddonfield w stanie Illinois" - napisano w dokumencie.

