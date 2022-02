Zapowiedzi o końcu serii przynoszącej zyski zawsze należy traktować z przymrużeniem oka. Wskazywał na to m.in. John Carpenter , który wprost stwierdził, że jeśli coś zarabia, to będzie zarabiać dalej. Trudno też ufać słowom samych aktorów. Dla przykładu Andrew Garfield do premiery filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" zaprzeczał o swoim udziale w nim. Dlatego zawsze w takim przypadku należy brać pod uwagę, że sytuacja może się zmienić. Jeśli jednak nic w kwestii "Halloween Ends" nie ulegnie zmianie, nie zobaczymy już Jamie Lee Curtis w roli Laurie Strode. Poinformowała o tym sama aktorka.



"To dla mnie słodko-gorzki KONIEC, jeśli chodzi o filmy 'Halloween'. Poznałam na ich planach wspaniałych przyjaciół i współpracowałam ze wspaniałymi artystami. Dzisiaj ukończyłam swoje zdjęcia do tego filmu, co oznacza KONIEC mojego udziału w tej trylogii" - napisała na Instagramie Jamie Lee Curtis .



Reklama

Instagram Post

Film "Halloween Ends" to trzecia część trylogii, w skład której wchodzą filmy "Halloween" z 2018 roku i późniejszy "Halloween zabija" .

Jamie Lee Curtis: Dwie ekranowe śmierci

Warto przypomnieć, że grana przez Jamie Lee Curtis postać umierała już dwa razy w poprzednich filmach serii "Halloween". Po raz pierwszy o śmierci Strode poinformowano w filmie "Halloween 4: Powrót Michaela Myersa", którego bohaterką była jej córka. Później w filmie "Halloween: 20 lat później" okazało się, że Laurie sfingowała swoją śmierć. Tylko po to, by definitywnie umrzeć w filmie "Halloween: Powrót". Jej kolejny powrót do roli Laurie był możliwy dzięki temu, że "Halloween" z 2018 roku był bezpośrednim sequelem filmu z roku 1978. Ignorował on wszystkie kolejne części serii.



O końcu kultowej serii może świadczyć także tytuł zamykającego trylogię filmu, który można tłumaczyć jako "Halloween Koniec". Wydaje się jednak prawie pewne, że jeśli film odniesie kasowy sukces, w przyszłości powstaną kolejne części cyklu. Najprawdopodobniej bez Jamie Lee Curtis, tak jak w przypadku remake’ów wyreżyserowanych przez Roba Zombiego. Rolę Laurie Strode zagrała w nich Scout Taylor-Compton.



Zobacz również:

Te polskie gwiazdy zmagały się z depresją

Jej romans z polskim muzykiem był skandalem! Zostawił dla niej żonę

Ten świat wzbudza kontrowersje i szokuje! Film dla widzów 18+