"Miałam 21 lat, a rola Ophelii wymagała ode mnie rozebrania się. Czy podobało mi się kręcenie tej sceny? Nie. Czy czułam się zażenowana udziałem w niej? Tak. Czy wyglądałam dobrze? Tak. Czy wiedziałam, co robię? Tak. Czy podobało mi się to? Nie. Czy rozebrałam się, bo taka był.a moja praca? Tak" - wyznała Jamie Lee Curtis w rozmowie z magazynem "People".



Popularna aktorka dodała, że drugi raz by czegoś takiego nie zrobiła. "Dzisiaj bym się na to nie zgodziła. To ostatnia rzecz, którą chciałabym zrobić. Od 37 lat jestem też mężatką. Wtedy nie miałam męża. Jestem matką dzieci. Nie ma mowy, bym to zrobiła" - stwierdziła stanowczo Curtis.

Jamie Lee Curtis: Pożegnanie z serią "Halloween"

Opromieniona występami w slasherach "Halloween" i "Bal maturalny" Jamie Lee Curtis dzięki roli w "Nieoczekiwanej zamianie miejsc" udowodniła, że dobrze czuje się również w komediach. W następnych latach z sukcesami kontynuowała karierę, która ponad dziesięć lat później znów doprowadziła ją do innej głośnej, częściowo rozbieranej sceny filmowej. Mowa o striptizie z komedii sensacyjnej Jamesa Camerona "Prawdziwe kłamstwa". Tym razem jednak Curtis pozostała w bieliźnie.



Jamie Lee Curtis niedawno zakończyła zdjęcia do filmu Davida Gordona Greena "Halloween Ends" . Będzie to pożegnanie z rolą Laurie Strode, która przyniosła jej popularność. Trzecia część trylogii Greena ma definitywnie zakończyć cykl "Halloween" rozpoczęty filmem z 1978 roku. Premiera "Halloween Ends" zaplanowana została na 14 października tego roku.

