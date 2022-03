Jamie Lee Curtis wraz z kilkoma innymi gwiazdami m.in. Goldie Hawn , Williamem Shatnerem i Robem Lowe bierze udział w internetowej konferencji "The Radically Reframing Aging Summit", której celem jest zmiana narracji na temat starzenia się i życia dojrzałych ludzi. W swoim wystąpieniu aktorka opowiedziała, jak dba o samoakceptację w świecie, w którym jest duża presja, by wyglądać młodo.



"Kiedy myję zęby, oczywiście patrzę w lustro. Kiedy wyrywam brwi, oczywiście patrzę w lustro. Ale kiedy wychodzę spod prysznica, po prostu nie patrzę na moje 63-letnie ciało w lustrze" - stwierdziła Lee Curtis, cytowana przez serwis Yahoo.



Aktorka dodała, że ten prosty trik pozwala jej łatwiej pogodzić się z tym, co jest trudne dla wielu kobiet - z widocznymi na ciele oznakami starzenia. "Nie zaprzeczam temu, jak wyglądam, bo oczywiście wiem, jak wyglądam. Staram się akceptować siebie. Jeśli patrzę w lustro, trudniej mi to przychodzi, jestem bardziej krytyczna. Natomiast jeśli po prostu nie patrzę, nie martwię się tym tak bardzo" - wyznała.

W przeszłości Curtis była uzależniona od medycyny estetycznej. Potem przestrzegała, że jeśli raz zaingeruje się w wygląd swojej twarzy, to trudno poprzestać na jednym zabiegu.



"Próbowałam chirurgii plastycznej, ale to nie zdało egzaminu. Jedynie uzależniłam się od vicodinu. Nie biorę go od 22 lat" - wyznała kilka miesięcy temu w rozmowie z miesięcznikiem "Fast Company". Vicodin to lek przeciwbólowy działaniu podobnym do morfina. Nie jest zarejestrowany w Polsce.

