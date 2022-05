W sobotnie popołudnie w supermarkecie sieci Tops Friendly Markets w mieście Buffalo w stanie Nowy Jork doszło do kolejnej motywowanej rasizmem tragedii. Uzbrojony w karabin 18-letni Payton Gendron otworzył ogień do znajdujących się w sklepie klientów. Zabił dziesięć osób, trzy kolejne poważnie ranił. Wśród ofiar było jedenaście osób czarnoskórych. Zabójca transmitował zamach na popularnym wśród amatorów gier komputerowych portalu Twitch. "Nie mamy wątpliwości, że była to zbrodnia na tle rasistowskim. Sprawca jest człowiekiem, którego serce, dusza i umysł są zatrute nienawiścią" - powiedział Joseph Gramaglia, policjant z Buffalo.

Jak wynika z ustaleń śledczych, nastoletniego mordercę zainspirowała prawdopodobnie skrajnie prawicowa teoria spiskowa określana mianem "teorii wielkiego zastąpienia". Zakłada ona, że biali Amerykanie staną się mniejszością, a wypierać ich będą osoby kolorowe, głównie imigranci. Propagowanie tej teorii doprowadziło już do podobnej tragedii w 2019 roku. W meczecie Christchurch w Nowej Zelandii strzelać do ludzi zaczął mężczyzna, który najpierw ostrzegał przed "ludobójstwem białych". Do grona wyznawców tej rasistowskiej teorii mieli w przeszłości należeć także członkowie Ku Klux Klanu. Jak wskazuje "The Guardian", obecnie za jednego ze znanych jej propagatorów uważa się konserwatywnego prezentera Tuckera Carlsona.

Strzelaninę w Buffalo skomentował w mediach społecznościowych Jamie Foxx . "Tak wiele emocji teraz przeze mnie przepływa. Smutek, ból, cholerna wściekłość. Nie rozumiem, dlaczego kolor naszej skóry wywołuje w ludziach tak ogromny gniew. Kto by pomyślał, że urodzenie się czarnym spowoduje, że życie stanie się tak męczącą podróżą. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. I zastanawiam się, ile razy jeszcze będę musiał powtarzać te słowa" - wyznał w zamieszczonym na Instagramie poście gwiazdor "Django" .

Wkrótce potem Foxx opublikował kolejny post, w którym zamieścił nazwiska i wiek ofiar strzelaniny. Większość z nich to ludzie starsi. "Spójrzcie na ich imiona, spójrzcie na ich wiek. Zabici jak zwierzęta z zimną krwią podczas transmisji na żywo. A wszystko z powodu ich pięknej czarnej skóry. Najstraszniejsze jest to, że to nie pierwszy taki przypadek, to nic nowego. Oto nasza historia, dehumanizowanie czarnoskórego człowieka" - napisał aktor.

