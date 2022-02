Jak informuje portal "Deadline", zespół kierowany przez Jamesa Mangolda w przerwach w produkcji filmu o Indianie Jonesie spotkał się już z kandydatami do napisania scenariusza obrazu o Keatonie. Ma on powstać na podstawie książki Marion Maede zatytułowanej "Buster Keaton: Cut To The Chase" ("Buster Keaton: Przejdźmy do sedna"). Maede opisała w niej wczesne doświadczenia aktorskie Keatona, pracę nad jego filmowymi arcydziełami, jego kompleksy spowodowane brakiem wykształcenia, zagrażający życiu alkoholizm i burzliwe małżeństwa.

Buster Keaton rozpoczynał karierę jako dziecięcy aktor w wodewilach. Jego pierwsze doświadczenia aktorskie często bywały brutalne. Później rozpoczął pracę nad swoimi przełomowymi filmami krótko i długometrażowymi. Dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci kina i wielki innowator sztuki filmowej. Książka Marion Maede pokazuje, że jego zawodowe sukcesy często przeplatały się z osobistymi problemami.

Dla Jamesa Mangolda nie będzie to pierwszy film biograficzny w karierze. Jest autorem m.in. "Spaceru po linie" , którego bohaterami byli Johnny Cash i June Carter oraz niedawnego "Le Mans '66" o Carrollu Shelbym i Kenie Milesie.



Wideo

Kiedy słynny reżyser przystąpi do realizacji filmu o Keatonie, tego nie wiadomo. Póki co zajęty jest pracą nad piątą odsłoną przygód Indiany Jonesa, której premiera ustalona została na 30 czerwca 2023 roku.



W rolach głównych występują w filmie Harrison Ford , Mads Mikkelsen , Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann , Boyd Holbrook i Antonio Banderas .

