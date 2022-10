James Cameron krytycznie o kinie superbohaterskim

Już wkrótce na ekrany kin wkroczy nowy film Jamesa Camerona - "Avatar: Istota Wody". Z tej okazji reżyser w ostatnim czasie dość mocno udziela się medialnie. W najnowszym wywiadzie dla "The New York Times" artysta postanowił wypowiedzieć się na temat kina superbohaterskiego. Największe uwagi miał co do sposobu konstruowania postaci. Jego zdaniem komiksowi bohaterzy przeniesieni na kinowe ekrany są mało racjonalni, a ich zachowania bliższe są studentom niż dojrzałym dorosłym ludziom. Dodatkowo postaci Marvela i DC odznaczają się naiwnością, w ich charakterach nie ma żadnej głębi i brakuje im odpowiedniego systemu wartości.

Reklama

- Wszyscy zachowują się tak, jakby byli w college'u. Kiedy patrzę na te spektakularne filmy Marvela i DC, nie ma znaczenia, ile lat mają bohaterowie, wszyscy zachowują się tak, jakby byli na studiach. Są w związkach, ale tak naprawdę nikogo nie mają. Nigdy nie zajmują się dziećmi. Gdzie rzeczy, które naprawdę nas kształtują i dają nam siłę, miłość i poczucie celu? Te postacie tego nie doświadczają i myślę, że to nie w taki sposób powinno się robić filmy - mówił.

Ponadto jego zdaniem w filmach superbohaterskich, twórcy zbyt często korzystają z dobrodziejstw CGI. Podał m.in. przykład scen podwodnych, które z powodzeniem można wyreżyserować bez sięgania po techniki komputerowe.

- Chcesz, aby wyglądało to tak, jakby ludzie byli pod wodą, więc muszą być pod wodą. To nie jest gigantyczny wymóg - gdybyś robił western, nauczyłbyś się jeździć konno - mówił.

"Avatar: Istota wody": Już wkrótce w kinach

Nowy film Jamesa Camerona zadebiutuje w kinach 16 grudnia 2022 roku. Akcja produkcji "Avatar: Istota wody" rozgrywać się będzie dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części filmu. Jej bohaterami będzie rodzina Sullych.

Wideo youtube

Zobacz również:

Georgie Henley przez 10 lat zmagała się z martwiczym zapaleniem powięzi

Tom Felton: Ile młody aktor zarobił za półgodzinny występ w "Harrym Potterze"?