James Cameron ukończył zdjęcia do drugiej części „Avatara”

Choć niedawno ogłoszono, że premiery kolejnych części filmu „Avatar” zostały po raz kolejny przełożone o rok, to James Cameron nie zwalnia tempa i cały czas realizuje w Nowej Zelandii prace na planie kontynuacji swojego hitu. W rozmowie z Arnoldem Schwarzeneggerem z okazji klimatycznego szczytu 2020 Austrian World Summit reżyser wyznał, że zakończył już aktorskie zdjęcia do drugiej części „Avatara”, a zdjęcia do trzeciej części są bliskie ukończenia.

James Cameron na premierze inspirowanego "Avatarem" spektaklu "Toruk" grupy Cirque Du Soleil /Bruce Glikas/FilmMagic /Getty Images

W związku z tym, że realizacja filmów z serii "Avatar" jest bardzo skomplikowana, bo jednocześnie powstaje kilka części, kolejne fazy prac zostają ukończone w odstępach nawet kilku miesięcy. Teraz dowiedzieliśmy się o ukończeniu zdjęć z aktorami. Pod koniec ubiegłego roku zakończyły zostały z kolei zdjęcia do części drugiej i trzeciej, w trakcie których wykorzystana została technologia motion-capture. Przed twórcami jeszcze żmudny proces opracowania efektów wizualnych.



"W dniu, kiedy skończymy film 'Avatar 2', rozpoczniemy prace nad ukończeniem filmu 'Avatar 3'. Właśnie jesteśmy w trakcie realizowanych w Nowej Zelandii zdjęć z aktorami. Ujęcia do 'Avatara 2' są ukończone, te do 'Avatar 3' są zrealizowane w 95 proc." - powiedział Cameron. Zdjęcia zostałyby ukończone dużo szybciej, gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa.



Reklama

Zamknięcie kolejnego etapy prac nad filmami Camerona nie oznacza, że przyspieszona zostanie ich premiera. Proces postprodukcji jest czasochłonny, szczególnie jeśli chodzi o widowiska, jakimi mają być kolejne "Avatary". Niewykluczone, że przed całkowitym ukończeniem prac nad drugą częścią filmu Camerona konieczne będą dokrętki. Aktualna więc pozostaje data premiery "Avatara 2", którą wyznaczono na 22 grudnia 2022 roku.



Nieznane są szczegóły fabuły kolejnych części "Avatara". Najwięcej informacji zdradził póki co producent filmu Jon Landau, który jest aktywny na Instagramie. Dzięki niemu wiadomo, że kontynuacje "Avatara" poświęcone będą rodzinie Jake’a (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana) oraz temu, co muszą poświęcić, by móc być razem. Po przymusowym opuszczeniu rodzinnego domu ruszają w podróż po innych regionach Pandory. Duża część akcji kolejnego filmu serii ma rozgrywać się na wodzie i pod wodą.



W obsadzie kontynuacji znaleźli się m.in. Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Matt Gerald, Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement oraz Oona Chaplin. Kolejne części serii trafią do kin odpowiednio: 20 grudnia 2024 roku ("Avatar 3"), 8 grudnia 2026 ("Avatar 4") oraz 22 grudnia 2028 roku ("Avatar 5").