Jakub Jankiewicz miał 8 lat, gdy reżyser Mitja Okorn zaprosił go do udziału w "Listach do M." Tam wcielił się w postać Kostka Koniecznego, syna bohatera granego przez Macieja Stuhra. W kolejnych latach młody aktor pojawił się w kilku innych popularnych produkcjach.

Jakub Jankiewicz: Kariera

Michał Kwieciński obsadził go w serialach "Hotel 52" i "Czas honoru"; widzowie mogli oglądać go również w "Bez tajemnic", "Ja to mam szczęścia", "Na dobre i na złe", "Strażacy", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Echo serca". Jakub Jankiewicz na dłużej zagościł w najpopularniejszym polskim serialu, czyli "M jak miłość". Od 2013 do 2018 roku w opowieści o rodzie Mostowiaków wcielał się w Antka, syna Ewy (Dominika Kluźniak).



Jakub Jankiewicz: Kariera w dubbingu

Produkcje telewizyjne i filmowe nie są jednak jedynymi, w jakich pojawiał się młody aktor. Jakub Jankiewicz użycza także swojego głosu bohaterom filmów animowanych. Jego głosem przemówił np. Otto w "Spider-Manie" czy "Konrad w "Małej czarownicy". Przez kilka lat był jednym z prowadzących program telewizyjny "Ziarno". Jakub Jankiewicz jest jedyną osobą ze swojej rodziny, która postanowiła spróbować swoich sił przed kamerą.

"W mojej rodzinie nie ma żadnych aktorów. Jestem pierwszym, który próbuje robić coś w tym kierunku" - mówił w wywiadzie.

Wielu wróży aktorowi wielką karierę. Niektórzy, z racji występu w dwóch częściach "Listów do M.", stwierdzili, że może być tak sławny, jak Maciej Stuhr. Jakub Jankiewicz bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Jest aktywny na Instagramie oraz na TikToku, gdzie często publikuje zabawne filmiki.

Jakub Jankiewicz: Zaczyna studia aktorskie

W wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl. Jakub Jankiewicz zdradził, że wybiera się na studia aktorskie.



"Rok wcześniej poszedłem do szkoły i już rok studiów mam za sobą. Kierunek nie był kompletnie związany z aktorstwem, bo byłem na politechnice - na automatyce, robotyce i informatyce przemysłowej oraz zaocznie zacząłem informatykę. Ale w tym roku trochę się zmieniło" - mówił.



"Wyniki były w ubiegły piątek i tak się jakoś złożyło, że mam pozytywny. Więc politechnika zamienia się w Akademię Teatralną. Od października dosyć jasno się to wszystko klaruje i już teraz chyba bardziej w stronę aktorstwa.

