Gwiazda postanowiła wówczas, że zrobi wszystko, by w przyszłości zapewnić sobie i bliskim bezpieczeństwo finansowe. "Chciałam lepszego życia. Nie miałam zamiaru cały czas wegetować" - stwierdziła Jessica Alba .

Jessica Alba: Trudne dzieciństwo

Choć Jessica Alba nie należy już być może do hollywoodzkiej pierwszej ligi, a w kinowych superprodukcjach nie występowała od lat, nie sposób zaprzeczyć, że odniosła w branży sukces. Znana z takich produkcji, jak "Maczeta" , "Walentynki" czy "Sin City - Miasto grzechu" aktorka, na przestrzeni lat zdołała wypracować sobie status gwiazdy.

Od pewnego czasu gwiazda koncentruje się głównie na działalności biznesowej - dekadę temu założyła świetnie prosperującą firmę kosmetyczną specjalizującą się w produktach dla dzieci i niemowląt. W zeszłym roku The Honest Company zanotowała zyski na poziomie 319 mln dolarów. Jej wartość rynkowa szacowana jest obecnie na 550 mln dolarów.



W rozmowie z magazynem "Glamour", Alba wróciła wspomnieniami do czasów swojej młodości. Jak zdradziła aktorka, w jej rodzinnym domu w Kalifornii nigdy się nie przelewało, a rodzice ledwo wiązali koniec z końcem. Przyszła gwiazda ekranu nie miała jednak zamiaru godzić się ze swoim losem.

"Dorastałam w trybie przetrwania. Moja rodzina nie miała żadnego finansowego zabezpieczenia, żyliśmy od wypłaty do wypłaty. Rodzice mówili: 'Tu się urodziłaś, tak wygląda twoje życie. Nic na to nie poradzisz'. A ja myślałam sobie, że to jakieś totalne bzdury. Chciałam lepszego życia. Nie miałam zamiaru cały czas wegetować, być w tym trybie przetrwania. Ale nie miałam wygórowanych oczekiwań, więc porażka mi nie groziła" - wyznała.



Jessica Alba: W zawodzie od dziecka

Wymarzonego zawodu Jessica Alba zaczęła się uczyć już w wieku 11 lat. Wkrótce potem miała własnego agenta. Zadebiutowała w 1994 roku w komedii "Obóz marzeń". Później przyszła pora na występy w reklamach i kolejne, coraz bardziej znaczące role - m.in. w popularnej komediowej serii "Tajny świat Alex Mack" i "Nowych przygodach Flippera".



Jej kariera nabrała tempa, gdy w 2000 roku James Cameron wybrał ją do głównej roli w swym serialu "Anioł ciemności". Za swoją rolę otrzymała między innymi nominację do Złotego Globu.



W 2005 roku Alba wystąpiła w roli striptizerki w "Sin City - Mieście grzechu", adaptacji powieściach graficznych Franka Millera. W tym samym roku zagrała superbohaterkę Invisible Woman w filmie "Fantastyczna czwórka". Film nie odniósł oszałamiającego sukcesu, ale na planie spotkała swojego przyszłego męża, Casha Warrena.

Choć aktorka nie rozbiera się w filmach, w jednej ze scen "Maczety" postać Alby jest zupełnie naga. Aktorka na planie pojawiła się w bieliźnie, którą później usunięto podczas postprodukcji. Alba wielokrotnie zaznaczała, że nigdy nie rozbierze się przed kamerami. Jest to także podkreślone w każdym kontrakcie filmowym, który podpisuje.

Dlaczego, będąc u szczytu sławy, gwiazda takich hitów jak "Przebudzenie", "Maczeta" i "Sin City: Damulka warta grzechu" postanowiła pożegnać się z aktorstwem? Głównym powodem utraty zainteresowania tym zawodem były narodziny dziecka.

"Zdałam sobie sprawę, że nie mogę wrócić do tego, co robiłam wcześniej i pozostać w tym autentyczną" - wyznała Jessica Alba.



W 2008 roku aktorka wyszła za producenta filmowego Casha Warrena. Para doczekała się trójki dzieci.

