Zendaya i Timothee Chalamet postanowili opowiedzieć o ich pierwszym, dosyć niezręcznym spotkaniu. Opowiedzieli o tym w popularnym programie telewizyjnym - "Jimmy Kimmel Live". Sytuacja miałą miejsce na lotnisku.



Zendaya i Chalamet: Niezręczne spotkanie

Jak się okazuje, Zendaya upadła na lotnisku w trakcie podróży na plan pierwszej części "Diuny" . Leciała wtedy tym samym samolotem co aktor, który postanowił wtedy nie udzielić jej pomocy.

Gdy Florence Pugh, która również uczestniczyła w rozmowie, dopytywała o szczegóły, Chalamet zaczął unikać odpowiedzi na pytania.

"Nie. Nie. Zignoruj to".



Po następnych chwilach drążenia tematu aktor postanowił się bronić.

"No cóż, nie znałem jej! Nie wiedziałem, co robić!" - bronił się Chalamet, ale po chwili Zendaya żartobliwym tonem dodała: “Zostało mu to wybaczone".

Przyjaźń z planu

Jak się okazuje, ten aktorski duet całkiem nieźle się dogaduje i są w przyjacielskich stosunkach. Zendaya pomagała nawet urządzić mieszkanie Chalameta w Nowym Jorku. Cała rozmowa u Kimmela mijała w przyjaznej, zabawnej atmosferze, pełnej koleżeńskich docinków.