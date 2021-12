Od drobnego oszusta do ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii. "Jak pokochałam gangstera" to film inspirowany prawdziwą historią polskiego gangstera Nikodema "Nikosia" Skotarczaka.



"Jak pokochałam gangstera": O czym opowiada film?

Główny bohater - Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.

W tytułowej roli zobaczymy Tomasza Włosoka, któremu partnerować będą: Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Sebastian Fabijański, Magdalena Lamparska, Julia Wieniawa, Eryk Lubos, Dawid Ogrodnik, Janusz Chabior oraz Edyta Herbuś.



Producentem obraz oraz jego reżyserem i współscenarzystą jest Maciej Kawulski - twórca filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Scenariusz Kawulski pisał razem z Krzysztofem Gurecznym.

