Wiele wskazuje na to, że film "Jak pokochałam gangstera" odniesie międzynarodowy sukces. Między 10 a 16 stycznia oglądany był przez 11,5 mln godzin. Wśród produkcji, które wyprodukowane zostały poza Ameryką, osiągnął zdecydowanie najlepszy wynik. W zestawieniu kolejne miejsce zajęła włoska komedia romantyczna - "Kolacja dla czworga", ale warto podkreślić, że film nie przekroczył 5 mln godzin oglądalności.

"Jak pokochałam gangstera" bardzo dobrze prezentuje się także w zestawieniu z produkcjami amerykańskimi. W ubiegłym tygodniu film znalazł się na wysokiej 4. pozycji. Warto jednak zauważyć, że nie jest on klasyfikowany w czołówce oglądalności w USA (największy pod względem liczby użytkowników kraj).

Na całym świecie widzowie spędzili, oglądając film, przeszło 17,7 mln godzin. Można już zauważyć, że produkcja nie należy do takich, które na początku osiągają wysokie wyniki, by później dynamicznie tracić widzów. W poszczególnych krajach film Kawulskiego wciąż pnie się w górę (np. w Rosji), oznacza to, że w kolejnym tygodniu może utrzymać wysokie notowania.



W Polsce "Jak pokochałem gangsera" od dwóch tygodni jest najchętniej oglądanym filmem na platformie Netflix.

"Jak pokochałam gangstera": Fabuła i zwiastun

"Jak pokochałam gangstera" to film inspirowany historią polskiego gangstera Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Tytuł, który 5 stycznia zadebiutował na platformie streemingowej Netflix, wyreżyserował Maciej Kawulski. Główna rolę zagrał Tomasz Włosok .



" Tomasz Włosok za drugoplanową rolą psychopatycznego gangusa Waldena w ' Jak zostałem gangsterem' (2020) dostał nagrodę na festiwalu w Gdyni. Jako Nikoś potwierdza, że nagroda nie była fanaberią jury. Włosok jest magnetyczny i pokazuje różne twarze Nikosia. (...) Film Kawulskiego jest idealnie skrojony pod Netflixa, który sprzeda go na każdej szerokości geograficznej. To popkulturowy produkt typowy dla drugiej dekady XXI wieku" - pisze dla Interii Łukasz Adamski.



Wideo "Jak pokochałam gangstera": Oficjalny zwiastun

