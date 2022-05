- Stowarzyszenie Filmowców Polskich powstało ponad pół wieku temu aby mieć wpływ na kształt polskiego kina oraz chronić twórców i reprezentować ich interesy. Tej idei, która nas ukształtowała, jesteśmy wierni do dzisiaj. Reprezentujemy wiele środowisk twórczych, w licznych sprawach różnimy się, natomiast łączy nas wspólna troska o polską kinematografię - powiedział Jacek Bromski .



Na Jacka Bromskiego, reżysera, scenarzystę i producenta, głosowała zdecydowana większość obecnych. To wyraz ogromnego zaufania środowiska filmowego i uznania dla dokonań w poprzedniej - bardzo trudnej - kadencji. Jacek Bromski jest prezesem Stowarzyszenia od 1996 roku kiedy zastąpił na tym stanowisku Jerzego Domaradzkiego , który wyjechał za granicę. Od tego czasu był siedmiokrotnie wybierany na Prezesa Zarządu Głównego SFP.



Do najważniejszych zadań nowego zarządu Stowarzyszenia Filmowców Polskich należą doprowadzenie do implementacji Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, która pozwoli na objęcie tantiemami internetu oraz uchwalenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Dziś wielu twórców jest poza systemowym dostępem do NFZ i ZUS, a obowiązujące rozwiązania podatkowe nie są dostosowane do specyfiki ich pracy. Temu ma służyć aktualizacja listy czystych nośników i dostosowanie jej do obecnych, powszechnych, rozwiązań technologicznych.



Jacek Bromski pokreślił, że pilnej samoregulacji wymagają relacje między producentami, reżyserami i scenarzystami oraz model współpracy z ekipami filmowymi. Takie rozmowy, zainicjowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z organizacjami i instytucjami filmowymi, już trwają. W ocenie prezesa SFP, nowe, wypracowane wspólnie rozwiązanie, wzorem rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich, przyczyni się do kontynuacji rozwoju polskiego sektora audiowizualnego i ochroni rodzime kino artystyczne w dobie postępującej dominacji globalnych platform streamingowych.



Z powodu pandemii, zaplanowane pierwotnie na 2020 rok Walne Zebranie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, musiało być przesunięte o dwa lata.

