Z Białegostoku do wielkiego świata

Izabella Scorupco urodziła się 4 czerwca 1970 roku w Białymstoku jako córka muzyka jazzowego, Lecha Skorupki i lekarki, Magdaleny Skorupko. Miała rok, gdy jej rodzice rozwiedli się. Siedem lat później wyjechała z matką do Szwecji, gdzie osiedliły się na przedmieściach Sztokholmu.

Mając 17 lat, została zauważona przez szwedzkiego reżysera Staffana Hildebranda, który zaangażował ją do melodramatu "Tylko my umiemy tak kochać". Dzięki kreacji Annelie Scorupco stała się idolką nastolatków, po czym... odpuściła kino na rzecz modelingu. W zdobywaniu kolejnych kontraktów pomagała jej nie tylko uroda, ale także znajomość czterech języków.



Scorupco spróbowała również swoich sił jako wokalistka i przez jakiś czas odnosiła spore sukcesy. Gwiazda nagrała nową wersję przeboju zespołu ABBA "Substitute". Wydany z tym utworem singel rozszedł się w nakładzie miliona sprzedanych egzemplarzy i przyniósł jej masę nagród. Następnie wydała album "Iza", który w Szwecji już po kilku miesiącach pokrył się złotem.

W połowie lat 90. piękna Polka postanowiła wrócić jednak do aktorstwa i zdecydowanie jej się to opłaciło. Furtką do prawdziwej kariery okazała się kreacja sprytnej i nieśmiałej Rosjanki, programistki komputerowej Natalii Fiodorownej Simonowej w 17. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda zatytułowanym "GoldenEye".



W kolejnych latach zagrała jeszcze w kilku produkcjach, które umocniły jej status supergwiazdy. Widzowie z pewnością kojarzą ją jako Helenę Kurcewiczównę w adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Oprócz tego zagrała jeszcze w kilku hitowych, międzynarodowych filmach, m.in. w "Granicach wytrzymałości", "Władcy smoków", czy "Klub Dzikich Kotek".

Do trzech razy sztuka?

Jeszcze bardziej burzliwe i pełne zwrotów akcji niż kariera zawodowa, jest życie prywatne aktorki. Gwiazda już trzykrotnie wychodziła za mąż.

W połowie lat 90. związana była z Mariuszem Czerkawskim. Para wzięła ślub 14 lipca 1996 roku. Chociaż małżeństwo trwało tylko dwa lata, to na zawsze połączyła ich miłość do córki.



Po rozwodzie aktorka wyjechała do Szwecji i to właśnie tam początkowo wychowywała się Julia Scorupco. W 2003 roku Izabella Scorupco poślubiła Amerykanina Jeffreya Reymonda i razem z córką przeprowadziła się do Stanów. W 2003 roku na świat przyszedł syn pary. Niestety to małżeństwo również nie przetrwało, ale aktorka razem z rodziną pozostała w Stanach. Tam Scorupco poznała szwedzkiego biznesmena i milionera Karla Rosengrena. Zakochani wzięli ślub w 2019 roku.



Bajeczne życie Izabelli Scorupco

Dzisiaj małżonkowie dzielą życie miedzy Stany Zjednoczone i Szwecję, z którą aktorka jest związana zawodowo. Wystąpiła m.in. w szwedzkim serialu fantasy "Hidden - Förstfödd".



Aktorka wraz z rodziną mieszka w ogromnym domu w Los Angeles, który fani gwiazdy mogą podziwiać, śledząc jej profil na Instagramie. Trzeba przyznać, że wnętrza willi zachwycają przestronnością, jasnością i gustownymi dodatkami.

W domu nie brakuje wygodnych kanap, stosu poduszek i miękkich dywanów. Na ścianach królują za to plakaty i zdjęcia w stylowych ramkach.

Gwiazda zadbała również o to, by w jej domu nie zabrakło zieleni. Przeszklone ściany, dzięki którym do apartamentu wpada dużo światła oraz bujna roślinność sprawiają, że wnętrza wydają się idealnym miejscem do wypoczynku. Poniżej kilka zdjęć z bajkowego apartamentu polskiej gwiazdy.



