"Z głębokim smutkiem informuję o odejściu Irene Cary. Nagrodzona Oscarem aktorka, piosenkarka, tekściarka i producentka zmarła w swoim domu na Florydzie" - przekazła Judith A. Moose, rzeczniczka prasowa artystki. Przyczyna śmierci gwiazdy nie została podana do wiadomości publicznej.

"Fame": Irene Cara nie żyje

Urodziła się w Nowym Jorku 18 marca 1959 roku. Już w wieku trzech lat była jedną z pięciu finalistek konkursu Mała Miss Ameryki. Zaczęła śpiewać i tańczyć w bardzo młodym wieku i szybko pojawiła się na ekranach, m.in. w programie "The Tonight Show" Johnny'ego Carsona.

Gwiazda była znana m.in. z roli w musicalu "Fame" ("Sława") w reżyserii Alana Parkera. Wykonała w nim dwie piosenki - tytułową oraz "Out Here on My Own". Początkowo miała występować tylko jako tancerka, jednak kiedy producent usłyszał jej głos, postanowił zmienić scenariusz i rozbudować jej rolę.

Zagrała także w musicalu "Flashdance" - wykonała utwór "Flashdance...What a Feeling", który został nagrodzony Oscarem i Złotym Globem.

Jedną z jej najbardziej znanych ról była rola w filmie "Sparkle" z 1976 roku, opowiadającym o trzech śpiewających siostrach, których więzi rodzinne zostały zerwane w pogoni za sławą. W remake'u filmu z 2012 roku wystąpili Jordin Sparks i Whitney Houston (była to jej ostatnia rola na dużym ekranie).

Choć zdawało się, że na gwiazdę czeka wieloletnia kariera, to nigdy nie udało się jej powtórzyć swoich największych sukcesów z lat 80.