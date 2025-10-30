Intymny portret polskiego aktora. Jan Englert jakiego nie znamy

"Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć"

Jaki naprawdę jest Jan Englert? Czy dowiemy się czegoś nowego o wybitnym polskim aktorze? 1 grudnia w warszawskim Kinie Kultura odbędzie się premierowy pokaz dokumentu Macieja Dancewicza, "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć".

Jan Englert w latach 2003-2025 dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, aktor, który zagrał ponad sto pięćdziesiąt ról teatralnych, przeszło sto filmowych i ponad dwieście telewizyjnych, a także reżyser, mający na koncie przeszło trzydzieści spektakli teatralnych i trzydzieści pięć przedstawień Teatru Telewizji, nie tylko opowiada widzom o swoim rozumieniu zawodu, lecz dopuszcza ich do swojej prywatności.

Jak piszą twórcy dokumentu, "śledzimy meandry jego kariery teatralnej i filmowej, przyglądamy się aktywności pedagogicznej i życiu rodzinnemu. I choć Jan Englert prezentuje siebie z charakterystycznym dystansem i delikatną autoironią, to w jego wypowiedziach po wielekroć dochodzą do głosu głębokie emocje".

W filmie pojawiają się: Beata Ścibakówna, żona artysty, córka Helena Englert, a także kilkanaście osób z jego otoczenia, z którymi przez lata blisko współpracował. Są wśród nich m.in. Anna Dymna, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Joanna Szczepkowska, Ewa Wiśniewska, Piotr Adamczyk, Juliusz Machulski czy Jan Frycz.

Pokaz filmu "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" 1 grudnia w kinie Kultura.