"Inni ludzie" nagrodzeni w Tallinnie

Jak podano na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, debiut fabularny dokumentalisty Piotra Stasika to "pierwszy film mikrobudżetowy, który zaprezentowano w konkursie na międzynarodowym festiwalu".



"Znalazł się w sekcji Rebels With A Cause, w ramach której pokazywane są obrazy, które 'wyznaczają nowe kierunki narracji w światowej kinematografii'. Film 'Ćmy' traktuje o wydarzeniach na kolonii dla nastoletnich graczy, podczas której uczestnicy wpadają w trans i nie są w stanie zakończyć gry. Wówczas wychowawcy odcinają im internet, co staje się początkiem wydarzeń, w ramach których twórca eksploruje chłopięcą świadomość i podświadomość poprzez choreografię, taniec i proces grupowy" - czytamy.



Reklama

W komunikacie przekazano również, że "Inni ludzie" , czyli debiut fabularny Aleksandry Terpińskiej , był w Tallinnie prezentowany "wśród 20 produkcji w sekcji First Feature Competiton". "Była to premiera międzynarodowa produkcji opartej na książce Doroty Masłowskiej. 'Inni ludzie' otrzymali wcześniej trzy nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - za debiut reżyserski, główną rolę męską oraz montaż. Premiera w polskich kinach zaplanowana jest na 18 marca 2022 roku" - przypomniano.

"Inni ludzie": O czym opowiada film?

"Inni ludzie" to utrzymana w konwencji rapowego musicalu opowieść o Kamilu (w tej roli Jacek Beler ), 30-letnim mieszkańcu warszawskiego blokowiska, który marzy o przeprowadzce i wydaniu hiphopowej płyty. Na razie jednak żyje pod jednym dachem z matką ( Beata Kawka ) i młodszą siostrą. Czas upływa mu na włóczęgach po mieście w towarzystwie narratora całej historii, Jezusa ( Sebastian Fabijański ), imprezowaniu, ćpaniu, drobnych kradzieżach oraz randkowaniu z poznaną niedawno studentką Anetą dorabiającą w kasie w drogerii ( Magdalena Koleśnik ).

Od czasu do czasu mężczyzna podejmuje się dorywczych prac i handluje narkotykami. Kiedy z powodu nieuregulowanych rachunków operator komórkowy wyłącza mu telefon, Kamil przyjmuje zlecenie hydrauliczne od Iwony ( Sonia Bohosiewicz ), 40-latki żyjącej w luksusowym mieszkaniu kupionym na kredyt. Kobieta ma męża, dla którego przeszła szereg operacji plastycznych, ale on nie zwraca na nią uwagi i woli spędzać czas z kochanką. Osamotniona i nieszczęśliwa Iwona wdaje się w romans z Kamilem.

"Inni ludzie" 1 / 7 Na pierwszy rzut oka Kamil (Jacek Beler) i Iwona (Sonia Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka (Marek Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę, Anecię (Magdalena Koleśnik), ale wciąż mieszka z matką (Beata Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi. Źródło: materiały prasowe udostępnij

25. Tallinn Black Nights Film Festival to jeden z największych festiwali filmowych w Europie Północnej, który każdego roku gości ponad 1 tys. delegatów branżowych oraz 160 dziennikarzy. Podczas wydarzenia prezentowanych jest blisko 250 filmów fabularnych oraz ponad 300 krótkich metraży i animacji. Co roku imprezę odwiedza ok. 80 tys. osób.

Tegoroczna 25. odsłona festiwalu odbyła się w dniach 12-28 listopada.



Zobacz również:

Szczere słowa Stuhra. "Byłem upodlony, pijany i leżałem na ziemi"

Jej śmierć wstrząsnęła Polską. Co naprawdę się stało?

W wieku 10 lat popadła w... alkoholizm. Co robi dziś?