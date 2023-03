Yara Shahidi i Halle Bailey to nowe gwiazdy Disneya. Obie aktorki zagrały w odświeżonych wersjach klasycznych animacji. Pierwsza z nich w filmie "Piotruś Pan i Wendy" wcieliła się w postać Dzwoneczka. Drugą zobaczymy już niebawem na ekranach kin w roli Arielki w uwielbianej przez widzów historii o małej syrence. Przez angażowanie ciemnoskórych aktorek Disney mówi jasno, że różnorodność w klasycznych historiach jest niezwykle potrzebna i można przypuszczać, że w przyszłości zmiany będą dotyczyły innych disnejowskich klasyków.

Reklama

Z takiego obrotu spraw bardzo zadowolone są gwiazdy nowych produkcji Disneya. Choć obie zgodnie przyznają, że po występie spadła na nie fala rasistowskich komentarzy, zalała je również fala wdzięczności ze strony osób czarnoskórych.

"Pięknie było zobaczyć reakcje na obie nasze postacie. Zrozumieć jak wiele osób czuje się włączonych w tę bajkę, jednocześnie zachowując magię, którą kochamy. Ludzie często uznają różnorodność i integrację za zagrożenie dla jakości historii. Nie widzą jak dobrze można to wszystko spleść razem i stworzyć coś, co wpływa na jeszcze więcej ludzi. Co pozwala jeszcze większej liczbie osób wejść do historii, które kochamy" - mówiła Shahidi w jednym z ostatnich wywiadów.

Wideo youtube

Zobacz również:

"Twister": Wiadomo, kto zagra główną rolę w kontynuacji hitu!