Idris Elba: Przerwa od aktorstwa

Jeden z największych gwiazdorów Fabryki Snów ogłosił niedawno, że planuje odłożyć na bok aktorstwo, aby zająć się muzyką. Choć Idris Elba rezygnuje - przynajmniej na jakiś czas - z występów na dużym ekranie, postanowił zaangażować się w nowy telewizyjny projekt. Mowa o programie "Fight School", którego premierowy odcinek wkrótce wyemituje stacja BBC.



W tej produkcji ośmiu młodych Brytyjczyków przejdzie intensywny, pięciomiesięczny kurs treningu bokserskiego, a widzowie będą mogli śledzić ich zmagania. Po zakończeniu owego kursu adepci boksu otrzymają szansę na stoczenie walki w ramach oficjalnych rozgrywek dla amatorów.



Elba, który jest pomysłodawcą show, będzie pełnił funkcję gospodarza. Wraz z doświadczonymi trenerami pomoże uczestnikom osiągnąć cel, którym jest nie tylko zdobycie sportowych umiejętności, ale też zbudowanie samodyscypliny i wzmocnienie odporności psychicznej.

Idris Elba: Boks uratował mu życie

Dla gwiazdora serialu "Luther" projekt ów ma wymiar osobisty. Laureat Złotego Globu przed laty trenował bowiem boks. Jak podkreśla, sport ten ukształtował jego charakter.

"Kiedy byłem młody, wstąpiłem do klubu bokserskiego. Mój trener Joe wziął mnie pod swoje skrzydła. To był punkt zwrotny w moim życiu. Nauczyłem się dyscypliny, kontrolowania emocji. Boks wymaga bezwzględnego skupienia na danej chwili, co jest niezwykle cenną umiejętnością - zwłaszcza dla młodych ludzi" - ujawnił Elba w rozmowie z BBC.

Aktor podkreślił, że do stworzenia programu zainspirowały go jego własne doświadczenia.

"Wiele mi to dało. Pomyślałem, że boks może pomóc młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, dając im poczucie celu. Po raz pierwszy kręciłem coś takiego. To rodzaj społecznego eksperymentu. Branie odpowiedzialności za życie tych ludzi nie jest czymś, co lekceważę. Zależało mi na tym, by przez cały czas ich wspierać" - wyjaśnił Elba.

"Zadbałem też o to, by czuwała nad nimi niesamowita grupa trenerów i mentorów. Obserwowanie, jak uczestnicy pokonują strach i ograniczenia, stają się silniejsi - nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie - było wyjątkowym doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnę"- dodał.



"Fight School" zadebiutuje na szklanym ekranie już 17 kwietnia.

