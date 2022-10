"Próbuję wydostać te prawa od Warner Bros. Oni nie wierzą w naszą kulturę, człowieku" - skarży się Ice Cube w podcaście "Drink Champs", który prowadzą N.O.R.E. i DJ EFN. 53-letni artysta wyjaśnił, że studio Warner Bros. Discovery posiada prawa do dystrybucji filmu, co skutecznie wiąże mu ręce. "Kiedy tylko wykorzystam imiona bohaterów, automatycznie staje się to własnością studia i częścią 'Piątku'. Nie ma więc możliwości innego zatytułowania takiego filmu. To bezsensowne. Jedyne wyjście jest takie, że oni zrezygnują ze swoich praw" - dodał Ice Cube.

Raper w ostatnim czasie przedstawił szefostwu studia dwa scenariusze ewentualnej kontynuacji. Zostały jednak odrzucone. W pierwszym z nich Craiga (w tej roli Ice Cube) i Da Dy (Mike Epps) trafiają do więzienia za handel marihuaną.

Ice Cube: Chris Tucker nie wróci do serii "Piątek"

"To, k...a, zabawne. Najpierw odrzucili ten scenariusz, a potem wypuścili kilka filmów o pójściu do więzienia. Poczułem, że mnie wyd...li. Drugi scenariusz opowiadał o młodziakach z dzielni, którzy zadarli ze starą gwardią. Craig musiał rozwiązać te nieporozumienia, a syn Smokeya, postaci granej w pierwszym filmie przez Chrisa Tuckera, dziczeje" - zdradził raper i współscenarzysta wszystkich trzech części serii.

Pytany o możliwość powrotu do serii Chrisa Tuckera ("Godziny szczytu"), Ice Cube wykluczył taką ewentualność. Jak wyznał, nie ma pomiędzy nimi żadnych niedomówień, po prostu Tucker "nie jest tym w pełni zainteresowany". Wspomniany aktor wystąpił u boku Cube’a w pierwszym, najbardziej popularnym filmie serii. Wcielił się w nim postać Smokeya, najlepszego kumpla Craiga.

