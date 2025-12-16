Historia miłości młodych Polaków w konkursie głównym festiwalu w Rotterdamie

"Powiedz mi, co czujesz" w konkursie głównym festiwalu w Rotterdamie

"Powiedz mi, co czujesz" to najnowszy film Łukasza Rondudy, twórcy takich produkcji, jak "Wszystkie nasze strachy" , "Rave" , "Serce miłości" czy "Performer". Tytuł znalazł się w konkursie głównym 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie.



"To historia miłości współczesnych, młodych Polaków żyjących w dobie kultury terapeutycznej. Dwudziestolatkowie zakochują się w sobie, z jednej strony będąc głęboko świadomymi własnych emocji, z drugiej - zmagając się z zagubieniem wynikającym z nadmiernej autorefleksji i przeterapeutyzowania. Film porusza temat nowej męskości - otwartej na emocje, uczucia i łzy" - mówi Łukasz Ronduda.

Reklama

W rolach głównych występują młodzi i zdolni aktorzy: Izabella Dudziak ("Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"), Sebastian Dela ("Innego końca nie będzie") i Jan Sałasiński ("Absolutni debiutanci"). W filmie występują również: Andrzej Konopka ("LARP. Miłość, trolle i inne questy", Córki dancingu"), Anita Poddębniak ("Chce się żyć"), Adam Szyszkowski ("Ida", "Zimna wojna").

Autorami scenariusza są Łukasz Ronduda i Agata K. Koschmieder ("Skołowani").

Zdjęcie Jan Sałasiński i Izabella Dudziak w filmie "Powiedz mi, co czujesz" / Kino Świat / materiały prasowe

"Powiedz mi, co czujesz": co to za historia?

Jak pisze dystrybutor, firma Kino Świat, "to niekonwencjonalna historia miłosna o parze młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Relacja odsłania głęboko zakorzenione wzorce bliskości i intymności wyniesione z dzieciństwa, często naznaczone trudnymi przeżyciami.

Bohaterowie, starając się dorosnąć, konfrontują się z tym, co wynieśli z domu rodzinnego. Sięgają po sztukę i różnego rodzaju gry jako narzędzia terapeutyczne, by uwolnić się od przeszłości i stworzyć coś, co wydaje się niemal niemożliwe - zdrowy związek w świecie ukształtowanym przez rynek, status i pozory".

Film jest inspirowany życiem i twórczością polskich artystów - Patryka Różyckiego, Karoliny Balcer oraz Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca, twórców projektu artystycznego "Skup łez".

"Powiedz mi, co czujesz" trafi do kin w 2026 roku.