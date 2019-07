Hirokazu Koreeda otworzy festiwal w Wenecji

"The Truth", najnowszy film Hirokazu Koreedy, otworzy 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. W rolach głównych wystąpili Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke.

"Z wielką radością przyjąłem informację, że mój najnowszy film "The Truth" otworzy Konkurs Główny Festiwalu Filmowego w Wenecji" - napisał Koreeda w specjalnym oświadczeniu."Jestem zaszczycony. Chciałbym przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim osobom pracującym przy festiwalu."

"Film powstawał przez dziesięć tygodni, kręciliśmy go zeszłej jesieni w Paryżu. Chociaż obsada jest gwiazdorska, fabuła przedstawia skromną rodzinną historię, która ma w większości miejsce w jednym domu. Starałem się, by w tym małym uniwersum postaci ożyły wraz ze swoimi kłamstwami, żalami, smutkami, radościami i pojednaniami. Mam nadzieję, że będzie się wam podobał" - pisze w dalszej części oświadczenia japoński reżyser.

Z kolei Alberto Barbera, dyrektor artystyczny festiwalu, zaznaczył, że: ""Przy swoim pierwszym filmie kręconym zagranicą, Koreeda miał przywilej pracować z dwiema największymi gwiazdami francuskiego kina. Spotkanie najważniejszego japońskiego reżysera i dwóch wspaniałych aktorek (...) dało nam poetycką refleksję nad związkiem matki i córki."



Film opowiada o spotkaniu matki, damy francuskiego kina (Catherine Deneuve), z dawno niewidzianą córką (Juliette Binoche), która po dłuższej nieobecności wróciła do Paryża razem ze swoim mężem (Ethan Hawke) i kilkuletnim dzieckiem. Ich spotkanie szybko zmieni się w konfrontację, podczas których dojdzie do wielu poruszających wyzwań.



Ostatni film Koreedy, "Złodziejaszki", został nagrodzony Złotą Palmą podczas festiwalu w Cannes w 2018 roku.



76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 7 września 2019 roku. Filmy, które będą walczyć o Złotego Lwa, poznamy 25 lipca.