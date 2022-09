Hilary Duff zaczęła karierę w wieku... 6 lat

Hilary Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Stanach Zjednoczonych. Już w dzieciństwie była zachęcana przez matkę, aby wraz ze swoją starszą siostrą Haylie wziąć udział w zajęciach z aktorstwa. Hilary dostała swoją pierwszą rolę w spektaklach w lokalnym teatrze w wieku 6 lat.

W 1998 roku wystąpiła w "Kacprze i Wendy". Sławę zyskała dzięki głównej roli w serialu "Lizzie McGuire", opowieści o niezdarnej nastolatce, która przeciętnie się uczy i próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie. Produkcja była emitowana przez trzy sezony. Rola w tym serialu otworzyła przed Duff drogę do wielkiej kariery.

Zdjęcie Hilary Duff, 2003 r. / Amy Graves/WireImage / Getty Images

Na przestrzeni lat zagrała jeszcze w serialowej produkcji "Younger" u boku Sutton Foster. Była to historia 40-letniej Lizzy (Foster), która po rozwodzie postanawia powrócić do pracy w wydawnictwie. Omyłkowo wzięta za 20-latkę decyduje się przejść małą metamorfozę i utrzymać swój wiek w tajemnicy, aby zacząć życie na nowo. Hilary Duff pojawiła się także w kultowej "Plotkarze".

Gwiazda jest jednak nie tylko aktorką, ale także piosenkarką - na swoim koncie ma trzy albumy studyjne ("Metamorphosis", "Hilary Duff", "Dignity") oraz 13 mln sprzedanych płyt, i pisarką.

Zdjęcie Hilary Duff, 2003 r. / Gregg DeGuire / Contributor / Getty Images

Hilary Duff jest autorką trzech książek dla młodzieży - "Elixir", "Devoted", "True". Pierwsza część trylogii o bohaterce, która stara się odnaleźć swego zaginionego ojca, znalazła się na liście bestsellerów "The New York Times".

Ostatnio pojawiła się w serialu "Jak poznałam twojego ojca". Wcieliła się w Sophie, która, analogicznie do Teda z oryginału, opowiada swojemu synowi historię o tym, jak poznała jego ojca.

Hilary Duff: Medialne życie miłosne

Swego czasu media fascynowały się jej romansami. W latach 2001-2003 była w związku z piosenkarzem Aaronem Carterem. Carter poznał później Lindsay Lohan, jednak ich związek bardzo szybko się rozpadł, a mężczyzna wrócił do Duff. To podobno zapoczątkowało konflikt między aktorkami.

Zdjęcie Joel Madden i Hilary Duff, 2005 r. / Chris Polk/FilmMagic / Getty Images

Duff spotykała się także z Joelem Maddenem, wokalistą grupy Good Charlotte. Ten związek rozpadł się po dwóch i pół roku. 14 sierpnia 2010 roku Hilary Duff wyszła za mąż za Mike'a Comriego, hokeistę NHL. Ma z nim syna imieniem Luca. Niestety, i ten związek nie przetrwał próby czasu, a para rozwiodła się po sześciu latach. Od 2017 roku Duff jest w związku z Matthew Komą.

Zdjęcie Hilary Duff i Matthew Koma / Michael Kovac / Getty Images

Hilary Duff opublikowała intymne zdjęcia z porodu w domu

Najmłodsze dziecko Hilary Duff i didżeja Matthewa Komy urodziło się podczas domowego porodu w wodzie. 24 marca 2021 roku rodzice powitali je na świecie, publikując w social mediach nastrojowe zdjęcie, na którym aktorka siedzi w basenie do porodów i trzyma pociechę w ramionach.

Instagram Post Rozwiń

Aktorka ujawniła, że poród odbył się w ich rodzinnym domu i że dzięki temu czuła się bardziej bezpiecznie i komfortowo. Opublikowała także fotograficzną relację z tamtego dnia. Na zdjęciach widzimy, jak mąż masuje jej ramiona, doula (asystentka porodu - przyp. red.) przytrzymuje ją za biodra, a sama aktorka balansuje na piłce do porodów. Na zdjęciach uwieczniono jeszcze kilka innych intymnych chwil - widać ból na twarzy aktorki i płynące po jej policzkach łzy. Zdjęcia zostały wykonane w sypialni i łazience w domu gwiazdy.

W pokoju razem z nią były trzy położne, jej mąż, matka, przyjaciółka i fotograf. Duff pozwoliła też, by momentowi przyjścia na świat Mae, przyglądał się jej pierworodny syn, 9-letni Luca.

"Było to dla mnie ważne, bo jestem z nim bardzo otwarta w kwestii tego, jak silne są kobiety i jak wygląda poród. 9-letni chłopiec myśli sobie, że mężczyźni mają większe mięśnie. Owszem, ale to my kobiety dajemy życie, wypychamy dziecko z naszego ciała. W naszym domu dużo teraz rozmawiamy o równości i sile płynącej nie tylko z mięśni" - aktora przyznała w wywiadzie z autorem podcastu "Informed Pregnancy".

Hilary Duff nago na okładce "Women's Health"

Duff pojawiła się na okładce magazynu "Women's Health". Głównym tematem magazynu jest cielesność, dlatego artystka zdecydowała się na nagą sesję zdjęciową. Trudno uwierzyć, że gwiazda przeszła trzy porody. Matka trójki dzieci zachwyciła wyglądem, a w zamieszczonym w numerze wywiadzie zdradziła, dlaczego nie powstał reboot "Lizzie McGuire".

"Ona (główna bohaterka - przyp.red.) musiała mieć 30 lat i robić rzeczy, które cechują osoby w tym wieku" - powiedziała Duff magazynowi. - "Nie mogła przez cały czas palić bongo i mieć jednorazowych miłosnych przygód. To musiało być autentyczne". "Myślę, że się wystraszyli" - podsumowała.

Instagram Post Rozwiń

