"Jestem zaszczycona, że zostałam wybrana do otrzymania nagrody SAG Life Achievement Award. Odkąd byłam młodą aktorką, zawsze inspirowałam się amerykańskimi filmami aktorstwem filmowym i uczyłam się z nich, więc ta nagroda jest dla mnie szczególnie ważna" - powiedziała Helen Mirren w oświadczeniu cytowanym na łamach "Variety". SAG Life Achievement Award trafi do rąk brytyjskiej legendy kina podczas 28. gali SAG Awards, która odbędzie się 27 lutego 2022 roku w The Barker Hangar w Santa Monica.



Dla kapituły nagrody wybór Mirren był oczywisty. Fran Drescher , przewodnicząca przyznającej to wyróżnienie organizacji SAG-AFTRA, brytyjska aktorka to "geniusz" i "świetlisty talent".

"Jej praca i dorobek obejmuje gamę postaci, od emerytowanego super-zabójcy CIA i bezwzględnego rosyjskiego szpiega po sprzątaczkę i najwspanialszą Elżbietę II. Zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę wszystkim aktorom, każda jej kolejna rola przewyższa jej poprzednie dokonania" - stwierdziła Drescher.

Aktorstwem interesowała się już od dziecku. Ukończyła studia w tym kierunku na uczelniach w Londynie i Paryżu, po czym w wieku 18 lat zaczęła występować w National Youth Theatre, a następnie w Royal Shakespeare Company, gdzie grając w szekspirowskich dramatach zdobyła uznanie i sławę.

Wydaje się, że Mirren niebawem znów raz podniesie poprzeczkę. Aktorka aktualnie wciela się postać byłej premier Izraela Gołdy Meir. Spoglądając na zdjęcia, które spływają z planu filmu "Golda", trudno się oprzeć wrażeniu, że rola Żelaznej Damy Izraela będzie kolejną popisową kreacją królowej brytyjskiego kina.