"Heart of Stone": O czym opowie film?

"Rachel Stone żyje dla adrenaliny. Właściwie jest od niej uzależniona" - mówi Gal Gadot w materiale filmowym zapowiadającym najnowszy film szpiegowski produkcji Netfliksa. "Heart of Stone" ma być kobiecą odpowiedzią na serię filmów opowiadających o przygodach agenta Jamesa Bonda.

"Heart of Stone": Pierwszy materiał wideo o produkcji

W "pierwszym spojrzeniu" na film możemy zobaczyć główną obsadę (Gal Gadot, Jamie Dornan i Alia), która przybliża widzom nieco fabułę oraz dzieli się swoimi wrażeniami o "Heart of Stone".

"Brak przyjaciół, żadnych związków. To co robimy, jest zbyt ważne" - możemy usłyszeć w materiale. Jak zaznacza Gal Gadot thriller ma być bardzo realistyczny i... emocjonalny. Widzowie mają poczuć ból bohaterki i wraz z nią przeżywać wszystko, co dzieje się na ekranie.

"Heart of Stone": Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Heart of Stone", w którym główne role zagrają Gal Gadot, Jamie Dornan oraz Alia Bhatt trafi na Netflix w 2023 roku.

